Маячки на теле Земли. Ученые разгадали тайну восьмиугольников, разбросанных по морскому дну (видео)

Исследователи наконец-то смогли добраться до сути необычных отпечатков, которые то и дело встречались ученым на дне океана.

Таинственные восьмиугольники, выбитые на морском дне пролива Фрама между Гренландией и Шпицбергеном, то и дело ставили ученых в тупик. Некоторые из обнаруженных отпечатков были совсем маленькими, тогда как другие были больше баскетбольного мяча. Долгое время исследователи ломали голову над этой тайной, но похоже теперь им удалось ее разгадать, пишет IFLScience.

Ученые использовали дистанционно управляемые транспортные средства (ROV), которые и пролили свет на тайну отпечатков на морском дне — теперь исследователи полагают, что эти отметины являются следами кормления осьминогов Дамбо.

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Исследователи отмечают, что батипелагическая зона, на глубине от 1 000 до 4 000 метров является одним из крупнейших и наименее изученных биомов на планете, а самых крупных животных здесь сложнее всего изучить. Ученые отмечают, что большие глубоководные обитатели остаются загадкой и тому есть несколько причин. Во-первых, их чрезвычайно сложно поймать и транспортировать, во-вторых, в большинстве своем они мягкотелые, например, головоногие моллюски, а потому их легко повредить. В результате ученым приходится полагаться на случайные встречи, чтобы узнать больше об обитателях этой зоны.

Трудно представить, откуда могут появиться идеальные восьмиугольники, пока не увидишь, как питаются осьминоги Дамбо Фото: Proceedings Of The Royal Society

Известно, что группа осьминогов Cirrata обитает в глубоких водах всех океанов Земли, порой их также называют "осьминогами Дамбо", причиной тому их парные плавники, похожие на гигантские уши. Исследователи полагают, что эти головоногие моллюски питаются в основном червями и ракообразными, однако до недавнего времени исследователям лишь раз доводилось наблюдать за одной самкой, которая содержалась в аквариуме 53 дня.

Новое глубоководное исследования в Арктике позволило выявить множество Cirroteuthis muelleri, которые дрейфовали в толще воды на высоте от 500 до 2 600 метров от морского дна. Кроме того, ученым удалось запечатлеть, как головоногие кормились на морском дне — фактически, это стало первым случаем, когда у головоногих была обнаружена пелагически-бентическая миграция нагула. Отметим, что эта стратегия питания чаще встречается у студенистых рыб и голотурий.

Во время этих наблюдений исследователям удалось не только разгадать тайну кормления глубоководных осьминогов, но и пролить свет на тайну восьмиугольников, раскиданных по морскому дну. В ходе наблюдений ученые обнаружили более сотни правильных восьмиугольных узоров на 92 из более 5 000 изображений. Авторы исследования отмечают, что узоры содержали отметины от рук осьминогов на морском дне и варьировали в диаметре от 4 до 47 сантиметров. Большинство из них были среднего размера около 22 сантиметров, что соответствовало размерам осьминогов.

Теперь исследователи полагают, что во время питания осьминоги Дамбо штампуют морское дно восьмиугольниками правильной формы и это представляет собой пример конвергентной эволюции глубоководной мегафауны.

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