Артефакты Киевской Руси: украинские археологи сделали невероятные открытия в Меджибоже (фото)

Археологи из Государственного историко-культурного заповедника "Межибож", а также студенты из Киевского Национального университета исследуют территорию Меджибожского замка. Они наткнулись на артефакты, датированные XI, XIV, XVI, XVIII веками.

На территории Меджибожского замка, памятника фортификационной архитектуры XVI века, украинские археологи вместе со студентами проводят раскопки. На сегодня они обнаружили немало ценных артефактов, часть из которых относится к периоду Киевской Руси, пишет Суспільне новини.

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По словам одного из участников раскопок, реставратора керамики Иван Костенко, почва там полностью насыпная, а потому неудивительно, что найденные предметы могут принадлежать к разным периодам.

Он добавляет: "Здесь встречаются экспонаты как древней Руси, так и XIV и XVIII веков. Археологический материал очень, очень разнообразен".

Найдены арбалетные стрелы XIV века и другие артефакты Фото: Суспільне Хмельницький

Виктор Ветров, заведующий сектором археологии Государственного историко-культурного заповедника "Межибож", отмечает, что последние найденные предметы еще не выставляли.

"Из находок, которые еще никто не видел, и что находятся в научной обработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, огниво XVI века", — рассказывает исследователь.

Керамика, которая относится к периоду Киевской Руси Фото: Суспільне Хмельницький

Также известно, что археологи наткнулись на мушкетные пули и пуговицы XVII века.

Находки времен Киевской Руси

Известно, что Киевская Русь существовала в течение IX-XIII веков на территории современной Украины, а ее первым правителем стал полулегендарный князь Олег.

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