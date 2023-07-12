Самая близкая планета к Солнцу - не самая жаркая в Солнечной системе: что случилось с Меркурием

Несмотря на то, что на Меркурии очень жарко, все же самой горячей планетой Солнечной системы является Венера и вот почему.

Ближе всего к Солнцу расположен Меркурий и днем температура на планете достигает 420 градусов Цельсия, но на Венере даже ночью температура составляет 480 градусов Цельсия. Почему так происходит, что Меркурий несмотря на свою близость к Солнцу не является самой жаркой планетой Солнечной системы, уступив это место Венере? Об этом рассказывает американский астрофизик Итан Сигел для издания Big Think.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Свет и тепло, излучаемые Солнцем, в значительной степени ответственны за температуру на поверхностях окружающих его планет. Днем планеты поглощают энергию Солнца, но и днем, и ночью излучают эту энергию обратно в космос. Вот почему днем температура повышается, а ночью снижается. Также температура в разные сезоны зависит от наклона оси и того, насколько эллиптична орбита планеты.

Но если бы различные параметры орбиты планеты были единственными факторами, определяющими температуру, то Меркурий был бы самым жарким миром в Солнечной системе, а остальные планеты были бы холоднее в зависимости от их удаления от Солнца.

Ближе всего к Солнцу расположен Меркурий и днем температура на планете достигает 420 градусов Цельсия, но на Венере даже ночью температура составляет 480 градусов Цельсия Фото: Big Think

На Меркурии действительно жарко, ведь на планете, где год длится всего 88 земных дней, температура днем достигает уровня в 420 градусов Цельсия на экваторе. Меркурий вращается очень медленно, поэтому его ночная сторона долгое время не получает солнечного света, а потому температура может снизится до минус 170 градусов Цельсия.

В то же время на Венере, которая находится в два раза дальше от Солнца, чем Меркурий, год длится 228 земных дней, а обычные день и ночь длятся около 100 земных дней из-за очень медленного вращения планеты. Но средняя температура и днем и ночью на Венере составляет примерно 460-480 градусов Цельсия. Поэтому Венера является самой жаркой планетой Солнечной системы.

Меркурий Фото: NASA

Чем отличаются Меркурий и Венера? У них есть как минимум 4 очень существенных отличия:

Меркурий намного меньше Венеры;

Меркурий примерно в два раза ближе к Солнцу, чем Венера;

Меркурий имеет гораздо меньшую отражательную способность, чем Венера, то хуже отражает солнечный свет;

У Меркурия нет атмосферы, а у Венеры очень плотная атмосфера.

Ученые пришли к выводу, что если бы Меркурий был в два раза больше или Венера была бы вдвое меньше, то у этих планет все равно бы не сильно отличались их нынешние температуры. Но то, что Венера находится почти в два раза дальше от Солнца, имеет большое значение.

Любой объект, который находится в два раза дальше от Солнца, получает только одну четверть количества солнечной энергии на единицу площади, а это означает, что Меркурий должен получать примерно в четыре раза больше энергии, чем Венера. И все же Венера более жаркая планета.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Степень отражения или поглощения света объектов называется альбедо. То есть объект, который имеет альбедо равное 0 является идеальным поглотителем света, а объект с альбедо равным 1 — идеальным отражателем света.

Например, среднее альбедо Луны составляет примерно 0,12, что означает, что только 12% падающего на нее света отражается, а остальные 88% поглощаются. А у Меркурия альбедо составляет 0,119, в то время как альбедо Венеры — 0,9. То есть Меркурий поглощает почти в 9 раз больше солнечного света, чем Венера.

Это происходит из-за того, что у Меркурия нет атмосферы, а у Венеры она есть, при этом она в 90 раз толще земной атмосферы. Меркурий и Венера не просто поглощают солнечный свет, но и отражают его обратно в космос, но у Меркурия все тепло немедленно возвращается в космос. Ну а Венера наоборот задерживает надолго солнечное тепло благодаря своей очень плотной атмосфере. Кстати, если бы не атмосфера, то на Земле средняя температура всегда была бы на уровне минус 18 градусов Цельсия.

Недавнее исследование ученых позволило сделать важное открытие о распределении химических элементов в составе Меркурия, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что авторы одного из исследований считают, что в прошлом Меркурий был в 2 раза больше нынешнего размера и его фрагменты можно найти на нашей планете.