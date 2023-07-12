Работа продвигается: насколько уже восстановили Собор Парижской Богоматери

Реконструкция Собора Парижской Богоматери продолжается: недавно начата установка новой крыши. Это символический шаг к восстановлению здания в первоначальном виде.

Всего будет установлено 25 треугольных конструкций, которые послужат основной для крыши. Примечательно, что для сохранения аутентичности балки были вручную обтесаны с помощью кованых топоров, похожих на средневековые, пишет the Guardian.

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Шпиль высотой 96 м также восстановят в том виде, в котором его создал архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк в 1859 году.

Причины пожара в апреле 2019 года, из-за которого Нотр-Дам чуть не уничтожило, до сих пор неизвестны. Как заявили официальные лица, до полного уничтожения памятника ЮНЕСКО не хватило около 30 минут.

Пожарным понадобилось 15 часов, чтобы остановить пламя на деревянном каркасе башен, размещенных на западном фасаде. Если бы они не справились, то колокола, самый большой из которых весит 13 тонн, упали бы и завалили башни.

Жан-Луи Биде, технический директор ателье Перро в Нормандии, которое занимается восстановлением каркаса крыши, ранее заявил, что элементы конструкции собраны вместе так, будто они находятся на своем постоянном месте на вершине стен Нотр-Дама в мастерской компании несколько недель назад.

"Мы собрали их, чтобы убедиться, что они такие, какими должны быть", — добавил Биде.

Полное завершение работ по восстановлению собора ожидается в 2024 году, согласно обещанию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Фокус писал, что археологи планируют восстановить первый Мавзолей в истории. Он является одним из Семи чудес света.

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