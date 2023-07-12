Обречены на водные скитания. Ученые считают, что морские млекопитающие не смогут выбраться из океана

Исследование предполагает, что водная адаптация у этих животных является необратимой, а потому эти виды, пришедшие с суши в воду, не смогут вернуться.

Эволюционный путь морских животных, таких как киты и тюлени, в конечном итоге можно проследить до морских четвероногих, которые покинули океан для жизни на суше. Однако бродить по Земле вновь, похож, не входит в планы для потомков тех, кто стал в основном или полностью водным, пишет Science Alert.

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В ходе исследования ученые из Фрайбургского университета сравнили массу тела, диету и геномы более 5 500 существующих и недавно вымерших млекопитающих. По словам биолога-эволюциониста Бруна Фарина, они с коллегами проследили эволюцию адаптации к водным условиях, в том числе:

размер;

передвижение;

сенсорные системы;

размножение;

диеты;

объем легких.

Исследователи обнаружили, что из всех изученных видов 97% остаются полностью наземными млекопитающими и только 3% снова вернулись к жизни в воде в той или иной степени. Результаты показывают, что этот переход произошел независим от разных групп млекопитающих, причем некоторые продвинулись в своей привязанности к воде больше, чем остальные. В результате появились три группы:

полуводные, например водяные землеройки и опоссумы;

время от времени используют землю, например, тюлени и выдры;

полностью водные млекопитающие, например, дельфины и дюгони.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что предыдущие полу водные виды предпочли полностью вернуться к наземному образу жизни, тогда как адаптация к водному существованию становится необратимой в спектре между пол водными и в основном водными обитателями.

Ученые обнаружили, что виды, которые становятся более водными, также проявляют тенденцию к увеличению массы тела: на 5% за миллион лет для полуводных и 12% за миллион лет для полностью водных. Причем это правило работает даже для более мелких млекопитающих, например, грызунов.

По словам исследователей это имеет смысл с точки зрения экогеографического правила Бергмана: более крупные виды обитают в средах, в среде, которая быстро истощает тепло тела, например воде, поскольку минимизация отношения площади поверхности к объему увеличивает сохранение тепла. Кроме того, наземные животные ограничены проблемой транспортировки своей массы тела, что значительно проще в воде.

Исследователи также обнаружили один любопытный момент, оказывается млекопитающие, вернувшиеся в воду, более склонны к хищничеству. Предполагается, что это связано с ферментами, необходимыми для разрушения растительного или водорослевого материала требуют более высоких температур. Например, большинство видов морских коров держатся теплых вод, а единственными хладнокровными травоядными млекопитающими считаются белоплечие коровы, которые весили в 10 раз больше остальных видов и были истреблены человеком.

Еще одним важным фактором является то, что жизнь в воде требует наличие более обтекаемой системы передвижения, а это приводит к редукции конечностей. В конечном итоге тело попросту перестает быть приспособленным для жизни на суше. Простыми словами, исследователи полагают, что гораздо более проворные хищники могли бы слишком легко пресечь неуклюжие попытки дельфинов, стремящихся к вторжению на берег.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что вымершие мегалодоны плавали очень медленно.