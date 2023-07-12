Двоечник среди пловцов. Ученые считают, что вымершие мегалодоны плавали очень медленно

Исследователи пришли к выводу, что грозные гиганты, держащие в страхе океан, были весьма средними пловцами.

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Акул часто представляют как смертоносных хищников с рядами острых как бритва зубов, которые способны развивать невероятные скорости. Однако в случае со знаменитыми древними вымершими гигантами, мегалодон, которые достигали почти 20 метров в длину, из этих двух утверждений верно лишь одно, пишет Gizmodo.

Новое исследование ученых из Университета ДеПола в Чигако дает убедительные доказательства того, что мегалодон, по-видимому, были весьма посредственными пловцами. В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении крошечных чешуек, покрывавших тело мегалодон и обнаруженных в Японии. Эти крохотные чешуйки размером не больше песчинки и встречаются у пластиножаберных — группы рыб, в которую входят скаты и акулы.

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Исследователи отмечают, что в отличие от чешуи костных рыб, эта плакоидная чешуя остается одного размера в течение всей жизни рыбы. По словам соавтора исследования, палеобиолога Кеншу Шимады, предположение о том, что мегалодоні были, по крайней мере, частично теплокровными, эти доисторические хищники считались весьма быстро плавающими активными хищниками. Однако результаты нового исследования свидетельствует, что все, возможно, было не совсем так.

Ученые изучили чешую и пришли к выводу, что мегалодоны, видимо, плавали значительно медленнее, чем считалось ранее — ученые полагают, что они были весьма "посредственными пловцами", по крайне мере в мире акул.

Известно, что доисторические хищники достигали в длину около 20 метров и процветали в океанах по всему миру с 15 и до 3,6 миллиона лет назад. Новорожденные особи достигали около двух метров в длину, также предполагается, что мегалодоны практиковали сыновнем каннибализм, когда братья и сестры поедают своих братьев и сестер.

Исследователи изучили чешую мегалодон и обнаружили, что на ней отсутствуют гребни, которые присутствуют у быстрых акул. Теперь исследователи полагают, что мегалодоны в действительности были высшими хищниками в океане, но едва ли считались хорошими пловцами. По словам Шимады, мегалодон, вероятно, использовал всплески быстрого плавания, чтобы атаковать акулу, но вовсе не мог поддерживать такую скорость постоянно.

Отметим, что изученные чешуйки связаны с набором из 73 зубов отдельного мегалодон, который был найден в Японии в конце 1980-х годах. Останки акулы остались разбросанными по морскому дну, поскольку она разлагалась, а чешуйки удалось обнаружить лишь миллионы лет спустя.

По словам Шимады, после того, что обнаружили ученые, они задумались, куда же древние гиганты направляли свое метаболическое тепло, если двигались они не столь быстро. Исследователи предполагают, что они использовали его, чтобы согреть желудок и кишечник, подобно другим частично теплокровным акулам — это облегчило бы их пищеварение и усвоение питательных веществ. Простыми словами, ученые считают, что теплокровные мегалодоны двигались медленно и тратили всю свою свободную энергию на то, чтобы есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему на Земле вымерли гигантские мегалодоны: не такой уж хладнокровный убийца.