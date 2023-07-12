В Швеции спрятана целая Солнечная система: как это может быть (фото)

На территории Стокгольма находится центр шведской Солнечной системы, остальные объекты разбросаны по территории страны.

Солнечная система Швеции в настоящее время состоит из более чем 60 объектов, расположенных в 26 местах страны. "Авичи-Арена" — это больше, чем просто самое большое сферическое здание в мире. Это также центр крупнейшей в мире масштабной модели нашей Солнечной системы. Она простирается на север за Полярный круг, вплоть до Кируны, самого северного города Швеции, пишет Big Think.

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Во время прогулки по Стокгольму, столице Швеции, трудно не заметить гигантский белый шар, официально известный как "Авичи-Арена". Это спортивная и концертная площадка, построенная в 1989 году и изначально она называлась Globen ("Глобус"). Два года назад ее переименовали в честь известного шведского ди-джея Авичи. Диаметр "Авичи-Арены" – 110 метров, а высота – 86 метров и это самое большое сферическое здание в мире.

"Авичи-Арена" Фото: Wikipedia

Но этот шар также является центром самой большой в мире масштабной модели нашей Солнечной системы. То есть этот шар символизирует собой Солнце, а по всему Стокгольму, его пригородам и дальним частям Швеции разбросаны модели планет, комет и других небесных тел, которые являются нашими ближайшими соседями. Все это создано в масштабе 1:20 млн.

Карта шведской Солнечной системы Фото: Big Think

Край этой Солнечной системы находится в самом северном городе Швеции под названием Кируна и он представлен в виде таблички, которая символизирует собой головную ударную волну. Это граница гелиосферы, где солнечный ветер встречается с межзвездными частицами. То есть это граница всей настоящей Солнечной системы. Табличка находится на расстоянии в 950 км от модели Земли, что показывает, насколько обширен наш регион космоса.

Карта шведской Солнечной системы Фото: Big Think

Планета Меркурий расположена в 2,9 км от модели Земли, недалеко от Стокгольмского городского музея, и имеет диаметр не более 25 см. Венера расположена рядом с Королевским технологическим институтом, и эта сфера имеет диаметр 62 см и расположена она в 5,5 км от земного шара.

Модели Меркурия, Венеры и Марса в Швеции Фото: Big Think

Сама же Земля находится в Шведском музее естественной истории, в 7,6 км от "Авичи-Арены". Это сфера диаметром 65 см. В музее также находится модель Луны, диаметром 18 см. Модель Марса диметром 35 см находится на расстоянии в 11,6 км от "Солнца" в пригороде Стокгольма Дандерюд.

Модель Земли в Швеции Фото: Big Think

Чтобы показать насколько далеко планеты земной группы находятся от газовых и ледяных гигантов в настоящей Солнечной системе, модель Юпитера расположена в аэропорту Стокгольм-Арланда в 40 км от "Земли".

Единственно планетой, которая не имеет модели в Швеции является Сатурн. Эта планета представлена в виде цветочной клумбы диаметром в 6 метров, где собирались простить купол изображающий Сатурн, но денег не хватило. Символ Сатурна находится в городе Уппсала в 73 км от символа Солнца.

Модель, символизирующая Уран, диаметром в 2,6 метра, находится в городе Левстабрук в 124 км от модели Земли. А модель Нептуна диаметром 2,5 м находится в прибрежном городе Седерхамн в 229 км земного шара.

Модель планеты Уран в Швеции Фото: Big Think

Хотя Плутон официально не является планетой, все же он включен в модель Солнечной системы в Швеции. Модель этой карликовой планеты (диаметр всего 12 см) вместе с самым большим спутником Плутона Хароном находится в 300 км от "Солнца". А такой известный транснептуновый объект как Седна (диаметр 10 см) находится на расстоянии в 912 км от "Земли".

Концепция Солнечной системы Швеции родилась в конце 1990-х годов. Первоначально задуманная как Стокгольмская Солнечная система с планетами не дальше Юпитера, эта идея вскоре была подхвачена школами, научными учреждениями и другими организациями из других регионов. Солнечная система Швеции в настоящее время состоит из более чем 60 объектов, расположенных в 26 местах Швеции.

Напоминаем, что Меркурий находится ближе всего к Солнцу, но при этом статус самой жаркой планеты Солнечной системы имеет Венера. Почему так вышло и в чем особенность Меркурия, Фокус уже писал.