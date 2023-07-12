Умопомрачительные температуры. В 2024 году жара на Земле выйдет на совершенно новый уровень

2023 год бьет всевозможные температурные рекорды и исследователи предполагают, что это еще не предел — уже в следующем году человечество столкнется с адской жарой.

Глобальное потепление на Земле началось в середине 1970-х годов, когда повышение глобальной средней приземной температуры превысило естественную изменчивость. В результате каждое десятилетие было теплее предыдущего, а 2010-е и вовсе выдались самыми жаркими за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

Несмотря на все усилия по предотвращению резких климатических изменений, всевозможные тепловые рекорды продолжают устанавливаться и в 2023 году. Самые высокие дневные температуры за все время наблюдений были зафиксированы в июле 2023 года, на ряду с самой большой аномалией температуры поверхности моря за всю историю.

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Предварительный анализ свидетельствует о том, что в июне наблюдалась самая высокая за все время наблюдений глобальная средняя температура. При этом протяжность морского антарктического льда была рекордно низкой. Также статистика свидетельствует о том, что в земной атмосфере продолжает расти концентрация углекислого газа, причем темпами, не демонстрирующими никаких признаков замедления.

По словам ученого из дочернего факультета Оклендского университета Кевина Тренберта, очевидными последствиями всего вышеперечисленного станут проливные ливни, которые обрушатся в некоторых уголках Земли, при этом другие регионы пострадают от сильной засухи и лесных пожаров, подобных тем, что окутали Канаду.

В то же время исследователи отмечают, что глобальная средняя приземная температура не повышается неуклонно. Наибольшее увеличение и самые теплые годы, как правило, совпадают с последними стадиями Эль-Ниньо. По словам Тренберта, изменения климата в основном вызваны деятельностью человека и во многом безжалостны и мало предсказуемы. Однако исследователи отмечают, что порой подобные скачки могут быть замаскированы погодными явлениями и естественной изменчивостью в масштабах годов или даже десятилетий.

Источники изменчивости

Несмотря на Парижское соглашение концентрация углекислого газа в земной атмосфере продолжает неуклонно расти, хоть многие организации и страны выполнили свои обязательства по сокращению выбросов. Впрочем, к несчастью для планеты, некоторые страны, в том числе Китай и Индия, продолжают сжигать уголь и строить угольные электростанции.

При это повышение температуры следует ступенчатой прогрессии. Например, самым теплым годом в 20 веке стал 1998 год, после сильного Эль-Ниньо 1997-98-го годов. Затем потепление Земли приостановилось в 2001 — 2014 годах, да настолько, что некоторые заявили о том, что глобальное потепление Земли — не более чем миф. Крупное Эль-Ниньо 2014-2015 годов изменило ситуация, и 2015 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений.

Исследователи считают, что годовая изменчивость фактически связана с явлениями Эль-Ниньо, однако не все так просто. Ученые считают, что эти колебания привели к изменениям в количестве тепла, которое сегодня удерживается на разных глубинах океана. По сути, Тихоокеанское десятилетнее колебание можно рассматривать как версию междекадного тихоокеанского колебания для северного полушария.

Ученые полагают, что во время Эль-Ниньо тепло, что хранится в глубинах западной части Тихого океана, перемещается и возвращается в атмосферу, что приводит к мини-глобальному потеплению.

Повышение температуры

Исследования свидетельствуют о том, что содержание тепла в океане увеличивается более неуклонно, чем потепление приземного воздуха. По словам исследователей, этот показатель является важным доказательством того, что глобальное потепление в действительности продолжается.

Ученые считают, что повышение уровня моря происходит из-за расширения океана по мере его нагрева, а также таяния наземных льдов в Гренландии и Антарктиде. В результате в океане пребывает воды, а колебания происходят из-за того, что осадки по-разному распределяются между сушей и океаном. При этом во время Ла-Нинья больше осадков попадает на сушу.

В результате исследователи ожидают, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Однако опасность вызывает то, что температура поверхности океана, как правило, достигает своего пика по завершению Эль-Ниньо. В результате ученые ожидают, что в 2024 году мы шагнем на еще одну ступеньку адской жары — человечество, вероятно, столкнется с невиданными до сих пор волнами тепла.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек.