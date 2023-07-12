Юбилей телескопа Уэбб NASA отметило потрясающим снимком космоса: достижения космической обсерватории (фото)

NASA показало фотографию области звезоообразования, чтобы отметить первую годовщину работы космического телескопа Уэбб.

12 июля 2023 года исполнился ровно год с того момента, когда космический телескоп Уэбб, летающий в космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, начал свою полноценную работу. Чего достиг за этот год знаменитый телескоп, пишет The Washington Post.

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Космический телескоп Уэбб был спроектирован так, чтобы наблюдать за самым далеким космосом в надежде увидеть самые первые галактики, которые своим светом озарили Вселенную. В день первого юбилея обсерватории NASA опубликовало новый потрясающий снимок, сделанный телескопом Уэбб.

На этом снимке виден облачный комплекс Ро Змееносца, ближайший к Земле регион звездообразования, где планетарные системы, подобные нашей, могут находиться на начальных стадиях формирования. Здесь находится примерно 50 молодых звезд и их отделяет от нас 390 световых лет.

Ро Змееносца. NASA показало фотографию области звезоообразования, чтобы отметить первую годовщину работы космического телескопа Уэбб Фото: NASA

По словам астрофизика Джейн Ригби из NASA, телескоп Уэбб работает лучше, чем предполагали ученые. И на следующий год уже запланировано очень много важных наблюдений.

С помощью приборов, которые наблюдают за космосом в инфракрасном диапазоне света, телескоп Уэбб может наблюдать за самыми дальними уголками известной Вселенной, а также может видеть то, что скрывается в галактиках и других объектах под слоем плотной космической пыли.

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Телескоп Уэбб отправился в космос 25 декабря 2021 года и через несколько месяцев достиг той точки, где он вращается по орбите вокруг Солнца на расстоянии в 1,5 млн км от нас. Обсерватория стоимостью 10 млрд долларов, начавшая полноценную работу 12 июля 2022 года, уже доказала, что деньги были потрачены не зря. Телескоп сделали настолько прочным, насколько это возможно, ведь ни один пилотируемый корабль не сможет пока до него добраться для ремонта и модернизации. Поэтому, если и возникают проблемы, то все они решаются дистанционно с Земли.

Фотография Юпитера, сделанная телескопом Уэбб Фото: NASA

Кстати, первые почти полгода в космосе, телескоп проводил настройку своих научных приборов, которые благодаря защитному экрану должны находится всегда в очень холодном состоянии. Только так можно наблюдать за космосом в инфракрасном свете.

Фотография Сатурна, сделанная телескопом Уэбб Фото: NASA

За первый год работы телескопа Уэбб ученые получили огромный массив изображений и данных о самых далеких, самых тусклых галактиках, а также самых ярких галактиках недалеко от нас. Также телескоп внимательно изучает и Млечный Путь, а также нашу Солнечную систему, а частности планеты гиганты, такие как Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Как уже писал Фокус, теперь у ученых есть новые потрясающие снимки этих планет, которые помогут сделать много важных открытий.

Квинтет Стефана - скопление из 5 галактик. Фото сделано телескопом Уэбб Фото: NASA

С помощью телескопа Уэбб ученые хотят понять, как развивалась ранняя Вселенная, как формировались галактики и как мы оказались там, где мы есть — на планете, вращающейся вокруг звезды в одном из спиральных рукавов Млечного Пути.

С помощью мощнейшей инфракрасной обсерватории ученые нашли самую далекую из известных на сегодня галактик — JADES-GS-Z13-0, которая существовала уже через 320 млн лет после Большого взрыва.

Тысячи галактик на одном снимке телескопа Уэбб Фото: NASA

Астрономы, просматривающие данные телескопа о ранней Вселенной, заметили нечто, что превзошло все ожидания: множество необычайно ярких галактик. Очень яркие галактики обычно считаются очень массивными. Но галактикам нужно время, чтобы вырасти. Ученые теперь считают, что формирование галактик в ранней Вселенной было каким-то образом более мощным, чем считалось ранее.

Знаменитая космическая структура "Столпы Творения". Фото сделал телескоп Уэбб Фото: NASA

Также телескоп Уэбб сделал одно из важных открытий, которые касаются экзопланет. Впервые астрономы обнаружили углекислый газ в атмосфере гигантской планеты WASP 39b, вращающейся вокруг далекой звезды.

Еще одни из самых главных достижений телескопа Уэбб сейчас считают то, что ему удалось найти самую древнюю черную дыру в ранней Вселенной. Она существовала почти через 0,5 млрд лет после Большого взрыва, но до сих пор не ясно, каким образом она смогла вырасти до своих размеров в только ранней истории космоса, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что с помощью нового видео можно отправится в очень далекое путешествие к краю Вселенной, где находится одна из самых далеких галактик, обнаруженных телескопом Уэбб.