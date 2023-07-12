Как тебе такое, Илон Маск. Китай опередил SpaceX и успешно запустил первую в мире ракету на метане (видео)

12 июля 2023 года Китай отправил в космос первую в мире ракету-носитель, которая работает на метане и жидком кислороде.

В среду утром, 12 июля, с космодрома Цзюцюань в Китае в космос полетела первая в мире ракета под названием Zhuque-2 с метановыми двигателями. Таким образом Китай опередил американские компании, в частности SpaceX в плане запуска на орбиту ракет-носителей нового поколения, пишет China South Morning Post.

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Частная китайская компания LandSpace совершила удачный запуск первой в мире ракеты, двигатели которой работают на метане и жидком кислороде. Это был уже второй запуск ракеты Zhuque-2 и он прошел успешно, в отличие от первой попытки запуска в декабре прошлого года.

12 июля 2023 года Китай отправил в космос первую в мире ракету-носитель, которая работает на метане и жидком кислороде Фото: South China Morning Post

Таким образом китайская компания оставила позади американские компании, в частности SpaceX, которые так и не смогли пока осуществить запуск ракет-носителей нового поколения. Ракета на метане считаются более безопасными для окружающей среды и их запуск стоит дешевле. Также топливо из метана лучше всего подходит для ракет многоразового использования.

Zhuque-2 — это двухступенчатая ракета-носитель длиной 49,5 метра и диаметром 3,35 метра, которая может выводить на орбиту от 4 до 6 тонн полезной нагрузки. Во время первого полета ракета также отправила груз в космос. Первая ступень ракета Zhuque-2 имеет четыре двигателя, способных создавать тягу в 268 тонн, вторая ступень ракеты имеет 2 двигателя.

По словам китайских ученых, использование метана в качестве топлива кроме всего остального, продлевает срок службы ракетного двигателя и делает его более экологичным.

При создании новой ракеты китайским разработчикам удалось уменьшить общий ее вес и увеличить ее грузоподъемность. Но в ближайшем будущем создатели ракеты хотят еще больше ее усовершенствовать, усилив двигатели и увеличив ее способность нести еще больше грузов.

Китайские частные космические компании занялись созданием ракет нового типа еще в 2014 году, когда правительство разрешило частные инвестиции в эту отрасль. Считается, что именно LandSpace смогла прилечь больше всего денег.

Фокус уже писал о том, что теперь можно увидеть на потрясающей фотографии, как китайская космическая станция пролетает с огромной скоростью на фоне Солнца.

Также благодаря данным китайского марсохода ученые выяснили, что 400 тысяч лет назад на Марсе произошли резкие изменения климата, как уже писал Фокус.