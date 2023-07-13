Услышать вновь. Наши уши способны сами восстанавливать слух

Ученые обнаружили удивительный механизм самовосстановления ушей, что открывает путь к будущим методам лечения глухоты.

Группа ученых из Университета Вирджинии, возможно, открыла новую надежду для тех, кого беспокоит возрастная потеря слуха. И речь вовсе не идет о волшебной таблетке или невиданной технологии, а о естественном механизме самовосстановления клеток внутреннего уха, пишет New Atlas.

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Клетки, о которых идет речь, называются стереоцилиями — крошечными, похожими на волоски клетками, расположенными в ухе. Эти клетки очень чувствительны к вибрациям и превращают их в сигналы, которые мозг воспринимает как звук. Однако из-за своей чрезвычайной чувствительности они также подвержены повреждениям. Это означает, что громкие звуки могут разрушить их, а после их потери они не восстанавливаются, что приводит к необратимой потере слуха.

До сих пор проводилось много исследований, направленных на поиск путей регенерации этих утраченных клеток. Однако исследователи подошли к проблеме по-другому, сосредоточившись на предотвращении потери этих клеток в первую очередь.

В основе волосковых клеток лежит материал, называемый актином. Громкие звуки могут повредить актин, что приведет к разрушению волосковых клеток. Исследователи обнаружили, что волосковые клетки оснащены естественной системой восстановления, которая может устранить повреждение до того, как оно станет слишком серьезным. Этот механизм самовосстановления управляется белком XIRP2.

Когда актин в волосковых клетках повреждается, XIRP2 чувствует это. Затем он мигрирует к месту повреждения и начинает заполнять его новым актином, эффективно восстанавливая клетку. Это открытие не только интересно для исследователей, занимающихся проблемами потери слуха, но и имеет более широкое значение для клеточной биологии.

Это исследование может стать важным шагом на пути к разработке новых методов лечения. В сочетании с продолжающимися исследованиями в области регенерации волосковых клеток оно может открыть путь к комплексному подходу к лечению тугоухости. Однако, как отмечают ученые, это только первый шаг, и предстоит проделать еще много работы, прежде чем это открытие будет использовано для создания терапии для людей.

Если ученым удастся найти способ использовать собственные механизмы самовосстановления организма нашего тела для предотвращения потери слуха, они смогут улучшить жизнь бесчисленного множества людей, страдающих от потери слуха в результате старения или воздействия громких шумов. Это невероятная демонстрация того, как много нам еще предстоит узнать о человеческом организме и как эти знания могут быть использованы для улучшения нашего здоровья и благополучия.

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