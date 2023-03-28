Нежные ушки в опасности. Инкубаторы могут повреждать слух новорожденных громкими звуками

Инкубаторы в отделениях интенсивной терапии новорожденных могут подвергать их потенциально вредному уровню шума, подвергая риску развития нарушений слуха.

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Исследователи выразили обеспокоенность по поводу потенциального вреда, который инкубаторы интенсивной терапии, имеющие решающее значение для спасения жизни новорожденных, могут представлять для их нежных ушей. Хотя влияние шума на недоношенных детей в отделениях интенсивной терапии новорожденных (ОИТН) широко изучалось, новые результаты подчеркивают особые риски, связанные с инкубаторами, которые служат основной средой обитания младенцев в первые дни, недели и даже месяцы их жизни. В исследовании, проведенном в сотрудничестве с учеными из Гамбурга, Мюнхена и Оснабрука, использовалась сложная симуляция для детального измерения звука внутри и снаружи инкубаторов. Ученые обнаружили, что определенные частоты резонируют внутри инкубатора, усиливая уровень шума на целых 28 децибел, пишет New Atlas.

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По словам соавтора Кристофа Ройтера из Венского университета, цель их междисциплинарной исследовательской группы – понять, почему среди недоношенных детей чаще встречаются случаи нарушения слуха. Команда считает, что измеренные ими уровни шума могут быть значительным фактором, способствующим этому. Однако для того, чтобы найти способы защиты недоношенных детей от такого шумового воздействия, им необходима точная информация об окружающей среде.

Известно, что в отделении интенсивной терапии новорожденных шумная среда, часто превышающая рекомендуемый уровень шума в 45 дБ. Частота нарушений слуха значительно выше среди недоношенных детей, которым требуются инкубаторы, и колеблется от 2% до 10%, по сравнению с 0,1% среди новорожденных, не находящихся в отделении интенсивной терапии.

В то время как шум в отделении интенсивной терапии может иметь немедленные негативные последствия, такие как апноэ, нарушение слуха на этом этапе может привести к более долгосрочным проблемам, таким как задержка речевого развития. Инкубаторы предназначены для снижения уровня шума в отделении интенсивной терапии, но данное исследование показывает, что их шумопоглощающие способности могут быть не такими всеобъемлющими, как считалось ранее.

По словам Маттиаса Берча, соавтора исследования из Венского университета музыки и исполнительских искусств (МУВ), целью исследования было изучение уровней и характеристик различных реальных шумов с двумя основными целями: описать окружающую среду в отделении новорожденных и инкубаторах и повысить осведомленность путем предоставления интерактивного материала, изображающего реальные ситуации.

Для проведения исследования манекен и измерительные микрофоны были помещены внутрь инкубатора в Педиатрическом симуляционном центре при МУВ и подверглись воздействию ряда звуков из отделения интенсивной терапии. Затем звуки были проанализированы, чтобы определить, как инкубатор влияет на них, с использованием взвешенных (дБА) и невзвешенных децибел (дБ). Первый представляет собой шкалу измерений, скорректированную с учетом диапазона человеческого слуха.

В отличие от утробы матери, где звуки заглушаются амниотической жидкостью и передаются на низких частотах, в среде инкубатора присутствуют более высокочастотные элементы и резкие звуки, особенно во время манипуляций или открывания. Из-за сравнительной громкости внешней среды шум, возникающий при взаимодействии с инкубатором, был недооценен.

Доктор Вито Джордано из МУВ, старший автор исследования, объяснил, что инкубаторы, будучи закрытыми коробками, обычно имеют естественный резонанс около 100 Гц, что делает звуки внутри инкубатора чрезвычайно громкими в этом диапазоне.

Хотя в большинстве исследований для определения уровня звукового воздействия используются взвешенные уровни децибел, исследователи отметили, что эти измерения ориентированы на уши взрослых. Их результаты показали гораздо более высокие уровни невзвешенных децибел. Это означает, что традиционные методы измерения значительно недооценивают уровень шума, которому подвергаются младенцы в инкубаторах.

Ройтер предупредил, что результаты исследования не применимы ко всем типам инкубаторов, представленных на рынке, и что измерения проводились в идеальных условиях моделирования, а не в реальных условиях, где шум окружающей среды был бы еще громче.

Исследователи полагают, что необходимо уделять больше внимания тому, как звуки резонируют в инкубаторах, поскольку звук является важным сенсорным аспектом развития новорожденного. Эти знания могут помочь улучшить конструкцию и использование инкубаторов, снижая риск повреждения слуха у недоношенных детей.

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