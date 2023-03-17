Кризис здравоохранения: материнская смертность достигла высочайшего уровня за последние годы

Уровень материнской смертности в США является самым высоким среди стран с высоким уровнем дохода, а количество смертей в 2021 году было самым большим с середины 1960-х годов.

Related video

На второй год пандемии COVID-19, в 2021 году, уровень материнской смертности в США резко вырос, говорится в докладе. В общей сложности 1205 женщин умерли во время беременности или вскоре после родов в 2021 году, по сравнению с 861 в 2020 году и 754 в 2019 году, сообщил Национальный центр статистики здравоохранения, пишет Science Alert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

"Самая могущественная страна в мире не должна принимать это как реальность. Это кризис", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По данным НЦСЗ, в 2021 году на 100 000 живорожденных приходилось 32,9 смертей, по сравнению с 23,8 на 100 000 в 2020 году и 20,1 на 100 000 в 2019 году. Уровень материнской смертности среди чернокожих женщин в 2021 году составил 69,9 смертей на 100 000 живорождений, что в 2,6 раза выше, чем у белых женщин — 26,6 смертей на 100 000.

Всемирная организация здравоохранения определяет материнскую смертность как смерть во время беременности или в течение 42 дней после родов от любой причины, связанной или усугубленной беременностью или ее ведением.

В отчете не указаны причины резкого роста материнской смертности в США в 2021 году. Но медицинские эксперты заявили, что пандемия COVID-19 была значительным фактором, наряду с социально-экономическими условиями и давним отсутствием доступа к качественному до- и послеродовому уходу для многих женщин.

"Пандемия COVID-19 оказала драматическое и трагическое влияние на уровень материнской смертности, но мы не можем позволить этому факту заслонить то, что кризис материнской смертности уже был и он по прежнему остается", – сказала Иффат Аббаси Хоскинс, президент Американского колледжа акушеров и гинекологов.

Устранение "неравенства в области здравоохранения" должно стать главным приоритетом общественного здравоохранения, говорится в заявлении Хоскинс.

"Беременные и послеродовые продолжают составлять непропорционально большое число случаев материнской смертности, которые растут и вызывают тревогу, – сказала Хоскинс в своем заявлении, – Эту тенденцию необходимо остановить".

Данная ситуация справедлива не только для США. С неравенством на многих уровнях, обусловленным как расовыми, религиозными, гендерными так и другими социальными и материальными проблемами, ежедневно сталкиваются миллионы людей по всему миру. Правительствам многих стран стоит обратить внимание на этот опыт и последствия правительственных и здравоохранительных решений для граждан, дабы избежать высокой смертности до, во время и после родов.

Ранее Фокус писал о материнской вакцинации. По оценкам ученых, вакцинация беременных матерей может предотвратить 31 000 смертей младенцев и сэкономить $385 млн. расходов на здравоохранение.