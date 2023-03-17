Криза охорони здоров'я: материнська смертність досягла найвищого рівня за останні роки

Рівень материнської смертності в США є найвищим серед країн із високим рівнем доходу, а кількість смертей у 2021 році була найбільшою із середини 1960-х років.

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На другий рік пандемії COVID-19, 2021 року, рівень материнської смертності в США різко зріс, ідеться в доповіді. Загалом 1205 жінок померли під час вагітності або невдовзі після пологів у 2021 році, порівняно з 861 у 2020 році та 754 у 2019 році, повідомив Національний центр статистики охорони здоров'я, пише Science Alert.

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"Наймогутніша країна у світі не повинна сприймати це як реальність. Це криза", — сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За даними НЦСЗ, у 2021 році на 100 000 живонароджених припадало 32,9 смертей, порівняно з 23,8 на 100 000 у 2020 році та 20,1 на 100 000 у 2019 році. Рівень материнської смертності серед чорношкірих жінок у 2021 році становив 69,9 смертей на 100 000 живонароджень, що у 2,6 разу вище, ніж у білих жінок, — 26,6 смертей на 100 000.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає материнську смертність як смерть під час вагітності або протягом 42 днів після пологів від будь-якої причини, пов'язаної чи посиленої вагітністю або її веденням.

У звіті не вказано причини різкого зростання материнської смертності в США у 2021 році. Але медичні експерти заявили, що пандемія COVID-19 була значним фактором, поряд із соціально-економічними умовами й давньою відсутністю доступу до якісного до- й післяпологового догляду для багатьох жінок.

"Пандемія COVID-19 мала драматичний і трагічний вплив на рівень материнської смертності, але ми не можемо дозволити цьому факту заступити те, що криза материнської смертності вже була, і вона, як і раніше, залишається", — сказала Іффат Аббасі Госкінс, президентка Американського коледжу акушерів і гінекологів.

Усунення "нерівності в галузі охорони здоров'я" має стати головним пріоритетом громадської охорони здоров'я, йдеться в заяві Госкінс.

"Вагітні та післяпологові жінки продовжують становити непропорційно велику кількість випадків материнської смертності, які зростають і викликають тривогу, — сказала Госкінс у своїй заяві. — Цю тенденцію необхідно зупинити".

Ця ситуація справедлива не лише для США. З нерівністю на багатьох рівнях, обумовлених як расовими, релігійними, гендерними, так і іншими соціальними та матеріальними проблемами, щодня стикаються мільйони людей по всьому світу. Урядам багатьох країн варто звернути увагу на цей досвід і наслідки урядових рішень і рішень щодо охорони здоров'я для громадян, аби уникнути високої смертності до, під час і після пологів.

Раніше Фокус писав про материнську вакцинацію. За оцінками вчених, вакцинація вагітних матерів може запобігти 31 000 смертям немовлят і заощадити $385 млн витрат на охорону здоров'я.