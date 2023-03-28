Ніжні вушка в небезпеці. Інкубатори можуть пошкоджувати слух новонароджених гучними звуками

Інкубатори у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених можуть наражати їх на потенційно шкідливий рівень шуму, наражаючи на ризик розвитку порушень слуху.

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Дослідники висловили стурбованість з приводу потенційної шкоди, яку інкубатори інтенсивної терапії, що мають вирішальне значення для врятування життя новонароджених, можуть являти для їх ніжних вух. Хоча вплив шуму на недоношених дітей у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН) широко вивчалося, нові результати підкреслюють особливі ризики, пов'язані з інкубаторами, які є основним місцем існування немовлят у перші дні, тижні і навіть місяці їхнього життя. У дослідженні, проведеному у співпраці з вченими з Гамбурга, Мюнхена та Оснабрука, використовувалася складна симуляція для детального виміру звуку всередині та зовні інкубаторів. Вчені виявили, що певні частоти резонують усередині інкубатора, посилюючи рівень шуму на 28 децибел, пише New Atlas.

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За словами співавтора Крістофа Ройтера з Віденського університету, мета їхньої міждисциплінарної дослідницької групи – зрозуміти, чому серед недоношених дітей найчастіше трапляються випадки порушення слуху. Команда вважає, що виміряні ними рівні шуму можуть бути значним чинником, що сприяє цьому. Однак для того, щоб знайти засоби захисту недоношених дітей від такого шумового впливу, їм необхідна точна інформація про навколишнє середовище.

Відомо, що у відділенні інтенсивної терапії новонароджених шумне середовище, що часто перевищує рекомендований рівень шуму в 45 дБ. Частота порушень слуху значно вища серед недоношених дітей, яким потрібні інкубатори, і коливається від 2% до 10% порівняно з 0,1% серед новонароджених, які не перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

У той час як шум у відділенні інтенсивної терапії може мати негайні негативні наслідки, такі як апное, порушення слуху на цьому етапі може призвести до більш довгострокових проблем, таких як затримка розвитку мовлення. Інкубатори призначені для зниження рівня шуму у відділенні інтенсивної терапії, але це дослідження показує, що їх шумопоглинальні здібності можуть бути не такими всеосяжними, як вважалося раніше.

За словами Маттіаса Берча, співавтора дослідження з Віденського університету музики та виконавських мистецтв (МУВ), метою дослідження було вивчення рівнів та характеристик різних реальних шумів із двома основними цілями: описати навколишнє середовище у відділенні новонароджених та інкубаторах та підвищити обізнаність шляхом надання інтерактивного матеріалу, що зображає реальні ситуації.

Для проведення дослідження манекен та вимірювальні мікрофони були поміщені всередину інкубатора в Педіатричному симуляційному центрі при МУВ та зазнали впливу ряду звуків із відділення інтенсивної терапії. Потім звуки були проаналізовані, щоб визначити, як інкубатор впливає на них, з використанням зважених (дБА) та незважених децибел (дБ). Перший є шкалою вимірювань, скоригованою з урахуванням діапазону людського слуху.

На відміну від утроби матері, де звуки заглушуються амніотичною рідиною і передаються на низьких частотах, серед інкубатора присутні більш високочастотні елементи і різкі звуки, особливо під час маніпуляцій або відкривання. Через порівняльну гучність довкілля шум, що виникає при взаємодії з інкубатором, був недооцінений.

Доктор Віто Джордано з МУВ, старший автор дослідження, пояснив, що інкубатори, будучи закритими коробками, мають природний резонанс близько 100 Гц, що робить звуки всередині інкубатора надзвичайно гучними в цьому діапазоні.

Хоча у більшості досліджень визначення рівня звукового впливу використовуються зважені рівні децибел, дослідники зазначили, що це виміри орієнтовані вуха дорослих. Їхні результати показали набагато вищі рівні незважених децибелів. Це означає, що традиційні методи виміру значно недооцінюють рівень шуму, якому піддаються немовлята в інкубаторах.

Ройтер попередив, що результати дослідження не застосовні до всіх типів інкубаторів, представлених на ринку, і що вимірювання проводилися в ідеальних умовах моделювання, а не в реальних умовах, де шум навколишнього середовища був би гучнішим.

Дослідники вважають, що необхідно приділяти більше уваги тому, як звуки резонують в інкубаторах, оскільки звук є важливим сенсорним аспектом розвитку новонародженого. Ці знання можуть допомогти покращити конструкцію та використання інкубаторів, знижуючи ризик пошкодження слуху у недоношених дітей.

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