Ритм общения. Музыка помогла детям с проблемами с речью лучше говорить

В необычном сочетании науки и искусства исследователи использовали силу ритма, чтобы помочь детям с распространенным языковым расстройством лучше составлять и повторять предложения.

Недавно ученые из Университета Западного Сиднея сделали интересное открытие, которое может дать надежду людям с расстройством развития речи (РРР). Исследователи обнаружили, что дети с этим языковым расстройством могут значительно улучшить свои навыки повторения предложений, когда они слушают регулярные музыкальные ритмы, пишет New Atlas.

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Язык — это наш основной способ общения, и для большинства из нас научиться говорить и понимать слова — естественная часть взросления. Но для некоторых людей язык — это ежедневная борьба. Около 7% населения Земли страдают РРР, которое затрудняет общение и понимание других людей. Это состояние проявляется в детстве и сохраняется, влияя не только на успеваемость в школе, но и на социальную жизнь.

Группа исследователей обратилась к музыке потому, что наш мозг обрабатывает музыку и язык очень похожим образом. Прошлые исследования показали, что те области мозга, которые светятся, когда мы наслаждаемся симфонией, работают и при составлении предложений.

Чтобы проверить это, ученые работали с группой франкоговорящих детей, часть из которых страдала от РРР, а часть — нет. Дети прослушивали регулярный или нерегулярный ритм, а затем их просили повторить ряд предложений. Также было проведено отдельное задание, в котором дети выполняли визуальную задачу после прослушивания ритмов.

Результаты оказались весьма примечательными. Независимо от наличия или отсутствия языковых расстройств, все дети лучше повторяли предложения после прослушивания регулярных ритмов по сравнению с нерегулярными. Интересно, что этот эффект не распространялся на выполнение визуальных заданий, что свидетельствует о том, что эффект от прослушивания ритмов относится только к языковой работе.

Повторение предложений представляет собой особую проблему для детей с РРР. Им часто бывает трудно выстроить слова в правильном порядке или запомнить сложные грамматические правила. Исследование показывает, что такая доступная и приятная музыка может помочь этим детям более эффективно общаться.

При этом исследователи сразу же оговариваются, что их исследование не означает, что музыка является волшебной палочкой-выручалочкой для детей с РРР. Это сложное состояние, и его диагностикой и лечением занимаются квалифицированные логопеды. Однако данное исследование позволяет предположить, что включение ритмической музыки в логопедическую работу может стать ценным инструментом помощи таким детям.

Понимание и лечение РРР очень важно, поскольку это расстройство может затруднять взаимодействие детей со сверстниками, учителями и родителями. Эффективная терапия может помочь смягчить эти проблемы, и есть надежда, что включение музыки в схему лечения сделает ее еще более успешной.

Тот факт, что такое универсальное и приятное занятие, как музыка, может помочь справиться с серьезным языковым расстройством, вызывает неподдельное воодушевление. Мы давно знаем, что музыка оказывает сильное влияние на наши эмоции, но отрадно видеть, что она может оказывать столь глубокое воздействие и на нашу способность к общению.

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