Два маленьких странных объекта. Орбитальный аппарат показал, как выглядят Земля и Луна с Марса (фото)

Такими нашу планету и наш спутник, вы скорее всего еще не видели.

Космический аппарат Mars Express, который принадлежит Европейскому космическому агентству (ЕКА), прислал новые фотографии, где можно увидеть Землю и Луну такими, какими они выглядят с орбиты Марса. И выглядят они очень странно: большая белая точка, рядом с которой пролетает меньшая белая точка, пишет Space.

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По словам ученых из ЕКА, возможно, это не самый впечатляющий снимок Земли и Луны, из космоса, но он показывает насколько далеко Марс находится от нашей планеты.

Такими нашу планету и наш спутник, вы скорее всего еще не видели Фото: ESA

Этот новый снимок 20-летнего космического аппарата ученые сравнили со знаменитым изображением Земли, которое сделал еще 33 года назад космический аппарат "Вояджер-1". На фотографии, сделанной с расстояния в 5,9 млрд км Земля выглядела еще меньше и была еле заметной точкой. Этот снимок получил название Pale Blue Dot, то есть "бледно-голубая точка" и в основном его не переводят с английского языка.

Pale Blue Dot. Крошечная точка посередине коричневатой полосы справа — Земля с расстояния 5,9 млрд км Фото: NASA

Конечно же отличия между фотографиями Mars Express и "Вояджера-1" есть, ведь на новых снимках наша планета все-таки выглядит более четко, ведь среднее расстояние Марса от Земли составляет 225 млн км. Дело в том, что Марс то приближается к нашей планете, то отдаляется во время своего орбитального движения вокруг Солнца. По словам ученых, на новом снимке Землю можно сравнить по размерам с муравьем, на которого человек смотрит с расстояния в 100 метров.

Mars Express наблюдал за движением Земли и Луны с орбиты Марса в течение двух дней в мае и одного дня в июне, как раз перед тем, как ЕКА провело первую в истории передачу изображений с другой планеты в прямом эфире. Как уже писал Фокус, на новых снимках Марса можно увидеть, как эта планета выглядит на самом деле. По словам ученых из проекта Mars Express, новые снимки Земли и Луны не имеют большой научной ценности, просто исследователи решили сделать очередной портрет родного дома.

В 2003 году Mars Express сделал снимок Земли и Луны с расстония в 8 млн км от нашей планеты Фото: ESA

Орбитальный аппарат Mars Express отправился на изучение Красной планеты в июне 2003 года, а уже через месяц прислал первую фотографию Земли и Луны с расстояния в 8 млн км от нашей планеты. В декабре 2003 года аппарат вышел на орбиту вокруг Марса и с тех не прекращает свою научную деятельность в космосе. Несмотря на свой возраст аппарат будет работать на орбите вокруг Марса еще как минимум до конца 2026 года. По словам ученых, возможно, если все приборы будут работать нормально, то миссия Mars Express будет продлена еще на несколько лет.

Mars Express отправился на изучение Красной планеты в июне 2003 года Фото: ESA

Фокус уже писал о том, что всю Солнечную систему можно найти здесь, на Земле и находится она в Швеции. Дело в том, что в этой стране расположена уникальная модель нашей звездной системы, которая находится на всей территории Швеции, начиная с ее столицы.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что в двух известных кратерах на Марсе в течение очень долгого времени находилась вода в жидком виде. И этого времени было достаточно для того, чтобы здесь могла существовать микробная жизнь. В этом же исследовании ученые сделали важное открытие о реках на главном спутнике Сатурна.