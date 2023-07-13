Навигация по загробному миру: что написали древние египтяне в Книге мертвых

Древние египтяне имели сложную систему верований о потусторонней жизни. Они воспринимали смерть как начало длительного и сложного путешествия в другой мир. Это путешествие нуждалось в наставлениях для душ умерших, так и появилась Книга мертвых — сборник знаний, которые помогали им.

Вопреки своему названию, египетская Книга мертвых не соответствует традиционному понятию "книги". Скорее, она существует как совокупность заклинаний, накопленных в течение примерно 1 000 лет, лишенных какой-либо формальной организации, структуры или последовательного нарратива, пишет IFLScience.

Каждое заклинание имело конкретную цель: помочь умершему преодолеть определенные трудности, с которыми он сталкивался в потустороннем мире. Эти заклинания записаны на папирусах, которые сопровождали умерших в их могилах.

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Древнейшие итерации этих заклинаний написаны на предметах в погребальных камерах египетской королевской семьи около 2400 года до нашей эры. За этими текстами, известными как "Тексты пирамид", следовали более поздние версии, известные как "Тексты гробниц", которые украшали гробницы не царской элиты. В конце концов, в 16 веке до н. э. сборник пересмотрели и собрали под названием "Книга пришествия день за днем".

Сначала "Книга" была доступна лишь для состоятельных людей, но впоследствии ее смогли приобрести у переписчиков. Вскоре она приобрела незаменимый статус, считаясь необходимой для тех, кто готовился покинуть царство живых. Обычно, для людей, которые умирали, клали только определенные разделы, и ни одной гробницы с полным собранием заклинаний еще не найдено.

Современное название "Книга мертвых" сборник получил в 1842 году, когда немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус опубликовал текст под таким названием.

Что же содержит египетская Книга мертвых?

Его разнообразные заклинания созданы для того, чтобы люди произносили соответствующие слова в определенные моменты, тем самым предотвращая уничтожение и достигая вечной потусторонней жизни. Согласно древнеегипетской системе верований, умершие должны были пересечь подземный мир, чтобы встретиться с богом Осирисом, который, в конце концов, будет судить их на основе праведности их земного существования.

Однако этот коварный путь охраняли ужасные чудовища и другие неземные противники, которых нужно было усмирять или покорять на пути. Многочисленные заклинания в Книге мертвых вооружали умершего для победы над этими врагами. Кроме того, текст содержал ответы на множество вопросов, которые задавали боги во время путешествия души.

Достигнув Осириса, души умерших должны были произнести имена 42 божеств, ответственных за оценку их достоинства. Впоследствии они должны были произнести "отрицательную исповедь", подтверждая свое воздержание от 42 проступков, включающих такие действия, как убийство и кража, совершенные при их жизни.

К счастью, вся эта важная информация тщательно записана в Книге мертвых, что уменьшало беспокойство тех, кто приобрел папирус перед смертью.

Лишь после преодоления этих бесчисленных испытаний сердце умершего взвешивалось на весах против перышка. Если чаши весов оставались в равновесии, человек считался безгрешным и так получал доступ к потустороннему миру. И наоборот, тех, чьи грехи перевешивали перышко, немедленно пожирали. Они навсегда обречены на забвение.

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