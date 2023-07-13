Вам хочется спать. Ученые объяснили, как работает настоящий гипноз

Несмотря на укоренившиеся стереотипы о качающихся карманных часах и команде "вам хочется спать" — настоящий гипноз работает не так и его эффект на людях часто представлен неверно.

Мы с детства привыкли к присутствию в нашей жизни некоего таинственного и потустороннего гипноза. Порой кажется, что этот метод влияния на нас всесилен – он может запрограммировать нас на успех, бросить пить, заставить признаться в преступлениях или же вскрыть наши самые тайные страхи и секреты. По крайней мере, так нам говорит экран телевизора и бесконечное количество шоу с его использованием. Но Стивен Джей Линн, профессор психологии Бингемтонского университета штата Нью-Йорк, имеющий долгий опыт изучения и анализа этой практики решил расставить все точки над "и" в мифах о ней, пишет Medical News.

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По его утверждению, высказанному в его научной работе, гипноз не является неким магическим трансом, похожим на сон, в котором человек полностью теряет контроль над своими действиями. Напротив, во время гипноза человек сохраняет полный контроль над собой, он может сопротивляться или противостоять любым внушениям. Кроме того, во время сеанса человек продолжает осознавать свое окружение.

Гипноз не создает "особого состояния" сознания. Вы можете подумать, что люди, подвергающиеся гипнозу, входят в состояние глубокой релаксации, в котором они подключаются к своему подсознанию. В действительности же люди могут реагировать на гипнотические внушения даже в состоянии бодрствования и при выполнении каких-либо действий, например, при езде на велотренажере. Гипноз лучше всего понимать как набор процедур, использующих словесные внушения для воздействия на сознание, восприятие и познание.

Это также не "черно-белое" явление, когда человек либо поддается гипнозу, либо нет. Действительно, некоторые люди более восприимчивы к гипнозу, чем другие, но практически любой человек может получить потенциальную пользу от терапевтических внушений. Реакция людей на гипноз может быть различной, и часто они реагируют на одни внушения, но не на другие.

Стоит также сказать, что эффект гипнотических внушений — это не просто притворство или простое подчинение. Нейровизуализационные исследования показали, что гипнотические внушения могут активизировать участки мозга, соответствующие предлагаемым событиям. Например, если внушить человеку галлюцинацию какого-либо объекта, то при сканировании мозга у него активизируются области визуальной обработки.

Вы можете представить себе гипнотизера как человека, обладающего магическими способностями, но это скорее вымысел, чем факт. Проведение гипноза не требует каких-либо экстраординарных навыков, кроме умения устанавливать контакт и проводить клинические процедуры. Но, конечно, гипнозом должны заниматься только квалифицированные специалисты.

Что же касается идеи о том, что гипноз позволяет восстановить точные воспоминания из далекого прошлого? Это утверждение в значительной степени опровергнуто. Гипнотическая возрастная регрессия — это метод, при котором человеку предлагается вспомнить события, происходившие в прошлом. Однако, когда исследователи проверяют эти "воспоминания", они, как правило, оказываются неточными. В действительности эти "воспоминания" часто отражают ожидания, фантазии и убеждения человека, а не реальные исторические события.

В итоге можно сказать, что гипноз обладает большим потенциалом, особенно в клинических условиях. Однако неверные представления о нем могут препятствовать его полному использованию. Развенчивая эти мифы, такие исследователи, как профессор Стивен Джей Линн, надеются развеять туман вокруг гипноза и помочь нам лучше понять и использовать его преимущества.

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