Работает лишь на слабых и впечатлительных. 8 мифов о гипнозе, которые нам следует знать

Исследователи предупреждают, что мы можем сколько угодно быть уверены, что не подвергались гипнозу, но скорее всего это не так.

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Гипноз — весьма реальное явление, по сути это психическое состояние, во время которого люди проявляют сосредоточенное внимание, яркие фантазии, повышенную восприимчивость к внушению, а также сниженное периферийное осознание, пишет PSY Blog.

Другими словами, гипноз вводит людей в некий транс и может быть весьма эффективной терапией, в особенности при боли или беспокойстве. Однако гипноз также окутан множеством мифов и тайн, которые ученые решили развеять.

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Важно понимать, что посредством гипноза в действительности можно достичь захватывающих эффектов:

зрительные и слуховые галлюцинаций;

движение телом без намерений;

испытывать меньше боли.

Однако важно понимать, что многое из того, во что люди верят касательно гипноза на деле оказывается полной чепухой.

Миф 1. гипнозу подвержены толь психически слабые

Любопытно, но дела обстоят с точностью до наоборот — чем выше ваш интеллект и самоконтроль, тем легче, на самом деле, вы поддаетесь гипнозу. Дело в том, что для входа в гипнотический транс требует концентрации, поэтому людям с проблемами психического характера может быть весьма сложно под гипнозом.

Однако исследователи отмечают, что сам факт того, что вам сложно войти в гипнотическое состояние еще не означает, что с вами что-то не так. Ученые отмечают, что люди естественным образом различаются по степени восприимчивости к гипнозу — исследования свидетельствуют о том, что около 30% населения планеты являются относительно устойчивыми к гипнозу.

Хотя, исследователи отмечают, что приложив некоторые усилия, в конце концов достичь гипнотического состояния сможет каждый.

Миф 2. Под гипнозом люди беспомощны

На самом деле исследователи считают, что загипнотизированные люди все еще находятся в контакте со своей моралью и нормами поведения, а потому достаточно сложно заставить человека делать то, чего он обычно не сделал бы.

Тем не менее, с помощью гипноза все же можно уменьшить запреты, тогда люди с большей готовностью будут принимать внушения. Исследователи отмечают, что сценические гипнотизеры, как правило, полагаются именно на эту повышенную внушаемость, а также предпочитают выбирать людей, которые "не станут возражать против небольшого внимания".

Ученые отмечают, что именно таким образом ученые заставляют людей крякать, как утки или нечто подобное. Только задумайтесь, ведь в нашей жизни точно есть люди, которые крякали бы как утка, если бы это означало, что кто-то обратит на него внимание.

Миф 3. Гипноз — это сон

Несмотря на то, что люди выглядят так, будто они спят (их глаза закрыты, они выглядят умиротворенными), на самом деле это не так.

Исследования показали, что мозговые волны загипнотизированного человека вовсе не похожи на волны спящего. По сути, гипнотический транс — это нечто противоположное, состояние повышенной концентрации. Высокий уровень альфа-волн на ЭЭГ показывает, что человек бодрствует и быстро реагирует.

Миф 4. Гипнотерапия работает за один сеанс

Несмотря на то, что люди то и дело повторяют, что им удалось вылечиться за один сеанс, это скорее маркетинговый ход, чем правда. Правда же заключается в том, что почти никому это не удалось — на самом деле, гипнотерапевты настаивают на минимальных 6 сеансах, а иногда и всех 20.

Важно понимать, что изменения требуют времени, если их вообще можно достичь с помощью гипноза. Ученые отмечают, что в большинстве случаев гипнотерапия используется как дополнительный метод к основному виду лечения.

Миф 5. Все гипнотизеры яркие или странные

Исследователи отмечают, что подобный образ насажен шоу-бизнесом. На самом деле, если бы человек, пытающийся нас загипнотизировать, крутил глазами, говорил о черной магии и носил очень яркие наряды — это, вероятнее всего, отвлекало бы нас.

Ученые полагают, что среднестатистический гипнотизер, вероятнее всего, носит серый костюм.

Миф 6. Гипноз может восстановить давно забытые воспоминаниях

Многие люди, психологи и даже сами гипнотерапевты уверены, что с помощью гипноза можно восстановить давно утраченные воспоминания. Однако правда заключается в том, что этому нет ни единого научного подтверждения — более того, исследователи полагают, что гипнотический транс не слишком хорош для точного извлечения воспоминаний.

Ученые полагают, что таким образом можно внедрить ложные воспоминания, потому как люди в подобном состоянии легко поддаются внушению.

Миф 7. Под гипнозом нельзя лгать

Важно понимать, что гипноз — не какое-то волшебство, которое заставляет людей говорить только правду. Это естественный результат того, что в этом состоянии вы вовсе не беспомощны, а ваши нравственные и аморальные способности все еще активны.

Более того, ученые полагают, что люди не просто способны лгать под гипнозом, но, вероятнее всего, ложь в таком состоянии может быть менее заметна.

Миф 8. Вы никогда не подвергались гипнозу

Большинство людей уверены, что никогда не подвергались гипнозу, поскольку никогда не посещали гипнотерапевта и не участвовали в сценическом гипнозе. Однако исследователи уверены, что большинство из нас на самом деле испытывали гипноз, по крайней мере, самое легкое его состояние.

Например, когда мы проезжаем большое расстояние и начинаем ощущать себя, как бы отдаленным от авто и своего тело, это уже легкое состояние гипноза. В этот момент наше бессознательное заботится обо все механических аспектах вождения, в то время как наше сознательное находится в свободном полете.

Более того, если вы хотя бы раз в жизни медитировали, вам стоит знать, что вам удалось загипнотизировать себя, ведь медитация — это не что иное, как особый вид гипноза.

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