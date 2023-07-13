Решает проблемы космологии. Вселенная не такая, как мы думали: что говорит новая теория

Ученый из Канады считает, что одна из известных отвергнутых гипотез помогает объяснить некоторые аномалии, которые видят астрономы во Вселенной.

Канадский физик предполагает, что на самом деле возраст нашей Вселенной в 2 раза больше, чем считают ученые. К такому выводу он пришел, объединив теорию о расширении космоса с отвергнутой сейчас гипотезой стареющего света. Таким образом Раджендра Гупта из Оттавского университета предложил новую теорию, согласно которой Вселенная появилась не 13,8 млрд лет назад, а 26,7 млрд лет назад. Такой возраст Вселенной помогает решить некоторые проблемы космологии и объяснить наблюдаемые аномалии в космосе, пишет ScienceAlert.

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Красное смещение

Согласно существующим представлениям космосе, наша Вселенная постоянно расширяется, поэтому очень далекие объекты излучают свет в более красном диапазоне света и это явление называется красным смещением. То есть, чем дальше объект, тем большее у него красное смещение. Свет растягивается в течение длительного времени прохождения через космос и достигает таких длин волн именно благодаря расширению пространства. То есть основываясь на наблюдениях за этим более старым, красным светом, можно использовать расширение космоса для определения возраста Вселенной.

Гипотеза стареющего света

Но еще одну версию того, почему свет на более далеком расстоянии становится более красным, предложил в 1929 году астрофизик Фриц Цвикки. Согласно его гипотезе, свет становится таким из-за того, что он теряет свою энергию при прохождении через космос. То есть, чем меньше у него энергии, тем ниже частота излучения и большая длина волн света, что и приводит к смещению в красный диапазон спектра. Эта теория получила название гипотеза стирающего света и не предполагала существования расширения Вселенной. Со временем научное сообщество отвергло эту теорию.

Канадский физик предполагает, что на самом деле возраст нашей Вселенной в 2 раза больше, чем считают ученые Фото: space.com

Но Гупта считает, что теория о расширении Вселенной и гипотеза стареющего света не обязательно являются взаимоисключающими понятиями. Если их объединить, то можно получить ответ на вопрос о том, почему самые старые галактики, известные нам, выглядит необычайно зрелыми, хотя им всего несколько сотен миллионов лет. Это также может объяснить почему эти галактики выглядят такими маленькими, хотя имеют значительную массу.

Вселенная в 2 раза старше

Согласно теории Гупты, на самом деле этим галактикам уже миллиарды лет и все объясняется неправильной оценкой возраста Вселенной. Ученый считает, что действительно имеет огромные размеры и постоянно расширяется, но взаимодействия между частицами меняются со временем и это влияет на поведение света, который может терять энергию. То есть возраст Вселенной на самом деле не 13,8 млрд лет, а примерно 26,7 млрд лет, считает Гупта, то есть в 2 раза больше, чем считается сейчас.

Ученый считает, что теряющий энергию свет может влиять на то, почему мы видим очень далеки галактики такими маленьким, хотя на самом деле они могут быть огромными, учитывая их массу.

Как всегда, это пока только очередная теория, которая требует своего подтверждения, но если предположить, что она верна, то это может изменить наши представления о космосе и эволюции Вселенной.

Фокус уже писал о том, что новое исследование переписывает оценку возраста поверхности Луны, при этом ученые не меняют оценку возраста самого спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что согласно предположению ученых, гравитационные волны помогут решить давние проблемы космологии, которые касаются скорости расширения космоса.