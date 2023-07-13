Невероятно чувствительны. Ученые рассказали, могут ли плакать собаки

Исследователи рассказали, могут ли наши питомцы проливать слезы от боли и грусти.

Общеизвестно, что эти домашние питомцы чрезвычайно умны и чувствительны, они могут испытывать грусть и хандрить, однако в действительности ли они могут плакать? У собак, как и у кошек, есть слезные протоки, но вот со слезами в действительности все обстоит сложнее, чем можно было бы предположить, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что несмотря на наличие слезных проток, наши домашние питомцы в действительности не могут плакать, по крайней мере, не в том смысле, что они способны проливать слезы от грусти или боли. Как правило, животные используют слезы для увлажнения и защиты глаз, однако не для выражения беспокойства.

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В действительности же, по словам ученых, люди — единственные животные, которые способны проливать слезы из-за эмоций или физической боли. Причина этого поведения до сих пор остается неясной, но некоторые утверждают, что такая особенность людей развилась в качестве эмоционального выражения, предназначенного для подачи сигналов более широкой социальной группе.

Тем не менее мы все же можем увидеть слезы, проступившие на глазах наших питомцев, однако это не будет проявлением грусти, а скорее является признаком того, что что-то не так. Наиболее вероятными причинами слез у собак являются:

аллергия;

раздражение глаз;

застрявший в глазу предмет;

закупорка слезного канала;

инфекция.

Но наши питомцы действительно способны грустить и существует целый ряд поведенческих сигналов, которые указывают на то, что они тоскуют, беспокоятся или испытывают другие негативные эмоции. Например, частые вокализации, скуление или хныканье, считаются верным признаком того, что собака плохо себя чувствует. Грустные собаки, как правило, не проявляют интереса к занятиям, которые ранее им нравились.

Еще одной подсказкой, что питомец грустит, может быть снижение аппетита, чрезмерное вылизывание или изменения режима сна. Некоторые питомцы также могут проявлять деструктивное или беспокойное поведение, например, начинают грызть мебель.

Некоторые исследователи полагают, что собаки, подобно людям, могут испытывать тревогу и другие эмоциональные расстройства. Ученые полагают, что риск развития этих расстройств связан с 7 личностными чертами:

незащищенность; энергия; сосредоточенность на тренировках; агрессивность/доминирование; человеческая общительность; собачья общительность; настойчивость.

Впрочем, в большинстве случаев странное хныканье питомца не связано с хроническим эмоциональным расстройством. Ученые отмечают, что одним из основных факторов, заставляющих собак грустить, являются перемены, например, смена среды обитания, изменение рутины или отсутствие любимого человека.

Ветеринары отмечают, что в большинстве случаев лучшим способом избавиться от хандры будет:

здоровая диета;

регулярные игры;

физическая активность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, могут ли наши кошки плакать.