Кот наплакал. Ученые рассказали, могут ли наши кошки плакать

Исследователи продолжают серию исследований, которые помогут нам лучше узнать своих питомцев.

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Кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок, однако это не слишком помогло нам разбираться в повадках своих питомцев. Именно поэтому ученые проводят сотни различных исследований, которые призваны помочь нам лучше понимать своих питомцев, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, действительно ли наши кошки могут плакать. В действительности — нет, по крайней мере, наши питомцы не способны проливать слезы. Тем не менее существуют некоторые признаки и изменения поведения, которые позволят понять, когда наш питомец грустит, страдает или испытывает боль.

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Существует не так много вещей, которые отделяют людей от животного царства, и одним из них являются слезы от печали. Исследователи утверждают, что на Земли не существует ни единого животного, кроме нашего вида, которые бы могли проливать слезы из-за эмоциональной и физической боли. До сих пор причины такого поведения остаются неясными, но некоторые ученые полагают, что такая особенность у людей развилась как эмоциональное выражение, предназначенное для подачи более широкой социальной группе.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что у кошек есть слезные протоки, похожие на те, что и у нас, однако используют они их исключительно для смазывания и защиты глаз. Исходя из этого, ученые утверждают, что если у наших питомцев все же проступают слезы на глазах, это, вероятно, связано с раздражением глаз, а не эмоциональным состоянием питомца. Кроме того, причиной слез у кошек могут быть аллергия, посторонние предметы, застрявшие в глаза, травма или заболевание, например, "кошачий грипп".

По словам дипломированного ветеринара Ноттингемского университета, доктора Джоанны Вуднатт, наукой доказано, что кошки не способны плакать от печали как люди. На глазах наших питомцев действительно могут проступать слезы и мы, вероятно, можем подумать, что они грустят, но это не совсем так. Вуднатт отмечает, что признаками слез у кошек являются:

влажность вокруг глаз;

покраснение глаз;

выпадение шерсти вокруг глаз;

скопление слез в глазах.

Однако ветеринар уверят, что это не значит, что наши питомцы плачут в человеческом смысле этого слова. Впрочем "слезы котов" являются важным симптомом, а потому их не стоит игнорировать. Тем не менее по словам Вуднатт, наши кошки способны выражать грусть иначе — как правило, вместо слез они используют необычные и частые вокализации. К слову, более раннее исследование уже показало, что кошки усовершенствовали свое мяуканье, чтобы оно больше походило на крик детей, таким образом нам сложнее его игнорировать.

Почему кошки плачут

Если питомцы чрезмерно мяукают и воют, они пытаются что-то нам донести. Исследования показывают, что в случаях из 10 это будет свидетельствовать о голове питомца. Однако порой таким образом наши кошки могут выражать потребность во внимании или помощи.

По словам Вуднатт, непрерывное громкое мяуканье или вой могут быть признаками боли или дискомфорта, в том числе это может быть тревога или психическое расстройство. Исследователи также отмечают, что пожилые кошки порой могут страдать от синдрома когнитивной дисфункции — своего рода деменция у кошек, которая заставляет их мяукать чаще.

Известно, что кошки ведут сумеречный образ жизни, а потому пик их активности приходится на рассвет. Именно поэтому наши питомцы могут быть наиболее громкими по вечерам и ранним утром.

Исследователи также отмечают, что характеры кошек чрезвычайно разнятся, а потому владельцы, как правило, лучше знают каково нормальное состояние их питомца. Если же вы замечаете какие-либо явные изменения в поведении вашего питомца, в том числе новые привычки громко кричать или часто мяукать, ученые советуют обратиться за помощью к ветеринару.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.