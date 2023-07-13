У страха глаза велики. Ученые поняли, почему мы отводим взгляд, когда нас что-то пугает (видео)

Новое исследование раскрывает неврологические секреты страха, а именно механизм отвода глаз и то, как он работает.

Когда мы видим нечто пугающее или такое, что вызывает отвращение, мы непроизвольно пытаемся отвести взгляд или прикрыть глаза рукой. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении страха, а также его неврологических секретах, пишет SciTechDaily.

Исследователи из Токийского университета изучили поведение плодовых мушек и обнаружили, что в ее мозгу есть целая группа нейронов, которая контролирует визуальное отвращение к пугающим объектам. Теперь ученые считают, что способность отводить глаза от вещей, которые нас пугают, может быть связана с особым скоплением нейронов, расположенных в зрительной области мозга.

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Отметим, что в своем исследовании ученые сосредоточились на изучении реакций плодовых мушек и обнаружили, что в эти нейроны в мозгу выделяют химическое вещество, которое, по-видимому, контролирует движение мухи, позволяя избежать потенциальной угрозы — это вещество называется тахикинин.

Исследователи полагают, что полученные ими результаты могут помочь нам лучше понять человеческие реакции на события, которые нас пугают, и фобии. Далее команда намерена сосредоточиться на изучении того, как эти нейроны вписываются в более широкой схеме мозга. В конечном итоге ученые надеются узнать, как страх способен контролировать наше зрение.

По словам соавтора исследования, доцента факультета биологических наук Токийского университета Масато Цудзи, в ходе изучения плодовых мушек им удалось обнаружить механизм, с помощью которого страх, похоже, регулирует визуальное отвращение в мозгу дрозофилы. Исследователи предполагают, что за этот процесс отвечает один кластер, состоящий из двух-трех десятков нейронов. Так как страх влияет на зрение у всех видов животных, в том числе и у нас, ученые полагают, что данный механизм может быть активен и у людей.

В ходе исследования ученые использовали потоки воздуха, чтобы имитировать физическую угрозу. Результаты свидетельствуют о том, что скорость передвижения плодовых мушек увеличивалась после того, как на них дули. Далее ученые поместили в камеру черный объект размером с паука под углом 60 градусов вправо или влево от мухи. Оказалось, что сам по себе объект не вызывал беспокойства у мушек, однако, когда его помещали после дуновения, дрозофилы избегали смотреть на него и двигались так, чтобы он оставался позади них.

Чтобы разобраться в механизме этого процесса ученые использовали мутировавших мух, у которых была изменена активность нейронов. Результаты свидетельствуют о том, что мутировавшие мухи сохранили свои зрительные и двигательные функции и по-прежнему избегали струй воздуха, они не реагировали таким же испуганным образом, чтобы визуально избегать объекта.

По словам Цудзи, они с коллегами обнаружили, что этот кластер нейронов высвобождает химический тахикинин, который жизненно необходим для активации зрительного отвращения. Далее ученые дали мухам генетически закодированные индикаторы кальция, это заставить нейроны мух ярко светиться при активации. Ученые использовали современные методы визуализации и смогли обнаружить меняющуюся волнообразную структуру испускаемого света, которая ранее была пропущена.

Исследователи отмечают, что надеются продолжить исследования и проверить соответствует ли данный механизм тому, который активирует страх в мозгу человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, как страх может застревать в мозгу человека.