Испугаться на всю жизнь. Ученые обнаружили, как страх может застревать в мозгу человека

Исследователи обнаружили, как страх проникает в наш мозг, однако пока не нашли эффективного способа от него избавиться.

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Способность чувствовать страх играет важную роль в нашей жизни — нам необходимо чувствовать его, чтобы определить и в дальнейшем избегать обстоятельств, вызывающих его. Однако в некоторых случаях реакции страха становятся чрезмерными и продолжаются даже тогда, когда в них больше нет никакого смысла, пишет Sci Tech Daily.

Речь идет об определенных состояниях, например посттравматическом расстройстве (ПТСР) или других расстройствах, связанных с тревогой, когда реакции страха чрезмерно увеличиваются. В результате это приводит к сильнейшему беспокойству, а со временем может привести к инвалидности.

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Исследователи предположили, что то, как наш мозг обрабатывает страшные воспоминания, может влиять на нашу предрасположенность к развитию патологических страхов.

В новом исследовании ученые из Университета Линчепинга в Швеции обнаружили биологический механизм, который отвечает за хранение воспоминаний о страхе в мозгу и то с какой силой они на нас воздействуют. Исследователи провели ряд экспериментов на крысах и считают, что обнаружили новое понимание процессов, лежащих в основе расстройств, связанных с тревогой и страхом. Кроме того, они обнаружили общие механизмы развития тревоги и алкогольной зависимости.

Отметим, что некоторые части головного мозга человека играют ключевую роль в обработке воспоминаний, связанных со страхом. Например, во время угрозы наше миндалевидное тело активируется и взаимодействует с частями лобных долей (префронтальной корой), которые играют важную роль в регуляции эмоций.

По словам руководителя исследования Эстель Барбье, давно известно. Что миндалевидное тело и нервные клетки, соединяющие с ними лобные доли, играют важную роль в реакции на страх. Кроме того, исследователям известно, что у людей с ПТСР, например, и другими расстройствами связи между этими структурами мозга меняются.

Однако долгое время для исследователей оставались загадкой молекулярные механизмы, которые за это ответственны. В нынешнем исследовании ученые изучили белок PRDM2, который подавляет экспрессию множества генов. Результаты исследования показывают, что уровни этого белка намного ниже при алкогольной зависимости и в таком количестве они приводят к гиперболизированной реакции на стресс.

В более ранних исследованиях ученые уже замечали, что у многих людей тревожные состояния и алкогольная зависимость идут рука об руку. Теперь же ученые подозревают, что это вызвано одним и тем же процессом, лежащим в основе этих состояний.

В ходе исследования ученые также изучили как уровень белка PRDM2 влияет на обработку воспоминаний о страхе. По словам Барбье, они с коллегами обнаружили, что понижение уровня этого белка в итоге повышает активность в сети между миндалевидным телом и лобными долями — то есть фактически увеличивает наши выученные реакции на страх.

Ученые отмечают, что им удалось обнаружить биологический механизм, который активизирует подавление белка PRDM2 и тем самым гиперболизирует наши воспоминания страха. Однако ученые пока не знают способ, которым можно было бы повысить уровень этого белка.

По словам Барбье, пациенты с тревожными расстройствами могут получить пользу от лечения, которое могло бы ослабить или полностью стереть воспоминания о страхе. Однако ученым потребуется больше времени, чтобы понять, как возможно искусственно поднять уровень подавляемого белка PRDM2.

Ранее Фокус писал о том, что самое доступное обезболивающее в мире опасно меняет поведение людей — убивает страх.