Убивает страх. Самое доступное в мире обезболивающее опасно меняет поведение людей

Исследователи обнаружили неожиданное свойство препарата парацетамола.

Исследование показало, что одно из наиболее популярных обезболивающих в мире может негативно влиять на поведение людей. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Речь идет о препарате ацетаминофен, который также известен как парацетамол. Исследование было опубликовано в научном журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, в нем эксперты пытались отыскать изменения в поведении людей, находящихся по действием разных безрецептурных препаратов.

"Кажется, что парацетамол заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они принимают рискованные решения, похоже, они просто не чувствуют себя достаточно напуганными. Поскольку распространение препарата настолько велико (в США 25% населения принимает парацетамол еженедельно), побочные эффекты могут иметь важные последствия для общества", – говорит нейробиолог и автор исследования Болдуин Уэй из Университета штата Огайо.

Новые данные дополняют предыдущие исследования, в которых предполагается, что парацетамол снимая боль, влияет на различные психологические процессы. Препарат может снижать обидчивость, эмпатию и даже притуплять когнитивные функции.

Последнее исследование предполагает, что эмоциональная способность людей воспринимать и оценивать риск может быть нарушена из-за приема парацетамола. Несмотря на то, что эффект будет незначительным, его нельзя игнорировать из-за такого масштабного распространения. Например, парацетамол содержится в более чем 600 различных видов лекарств, отпускаемых без рецепта и вместе с ним.

В эксперименте приняли участие более 500 студентов. Часть участников исследования получала дозу ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза для взрослых), а остальные – плацебо.

Участникам предлагали сыграть в компьютерную игру, в которой было необходимо надувать воздушный шар. Каждый раз, когда люди надували шар, они получали бонусы, но если шар лопался – участники теряли все накопленное.

Студенты, принимавшие парацетамол, шли на более значительный риск в сравнении с группой плацебо. Первые намного чаще лопали шары в игре, чем те, кто не принимал препарат.

"Если вы не склонны к риску, то можете несколько раз накачать шар и забрать бонусы. Те, кто принимал парацетамол чаще шли до конца. Они испытывали меньше негативных эмоций по поводу того, что шар может в любой момент лопнуть", – говорит Уэй.

Кроме игры с шаром участники также заполняли анкеты, где оценивали риск в различных гипотетических ситуациях: прыжки с тарзанки с моста, крупные ставки на спорт, вождение без ремня безопасности.

На основании средних результатов команда пришла к выводу, что есть значительная взаимосвязь между приемом парацетамола и готовностью идти на высокий риск.

Ученые не исключают, что такое действие препарата может быть обусловлено его влиянием на такие психологические процессы, как снижение тревожности.

"Возможно, люди из группы плацебо начинали ощущать тревогу по мере того, как разрастался их воздушный шар. Когда беспокойство становилось слишком сильным, они заканчивали игру. Парацетамол мог уменьшить беспокойство, что толкнуло людей на больший риск", – подчеркивают авторы эксперимента.

Дальнейшее изучение биологических механизмов влияния парацетамола на поведение людей должно стать предметом будущих исследований.

Парацетамол остается одним из наиболее часто используемых препаратов в мире, его рекомендует ВОЗ в качестве обезболивающего при COVID-19.