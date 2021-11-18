Убиває страх. Найдоступніше у світі знеболювальне небезпечно змінює поведінку людей

Дослідники виявили несподівану властивість препарату парацетамолу.

Дослідження показало, що одне з найбільш популярних знеболювальних у світі може негативно впливати на поведінку людей. Про це повідомляє ScienceAlert.

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Йдеться про препарат ацетамінофен, який також відомий як парацетамол. Дослідження було опубліковано в науковому журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience, у ньому експерти намагалися знайти зміни в поведінці людей, які перебувають під дією різних безрецептурних препаратів.

"Здається, що парацетамол змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони приймають ризиковані рішення, схоже, вони просто не почуваються досить наляканими. Оскільки поширення препарату настільки велике (у США 25% населення приймає парацетамол щотижня), побічні ефекти можуть мати важливі наслідки для суспільства", – каже нейробіолог та автор дослідження Болдвін Вей з Університету штату Огайо.

Нові дані доповнюють попередні дослідження, у яких передбачається, що парацетамол, знімаючи біль, впливає на різні психологічні процеси. Препарат може знижувати уразливість, емпатію та навіть притупляти когнітивні функції.

Останнє дослідження передбачає, що емоційна здатність людей сприймати та оцінювати ризик може бути порушена через прийом парацетамолу. Попри те, що ефект буде незначним, його не можна ігнорувати через таке масштабне поширення. Наприклад, парацетамол міститься у понад 600 різних видів ліків, що відпускаються без рецепта та разом з ним.

В експерименті взяли участь понад 500 студентів. Частина учасників дослідження отримувала дозу ацетамінофену в 1000 мг (рекомендована максимальна разова доза для дорослих), інші – плацебо.

Учасникам пропонували зіграти в комп'ютерну гру, у якій необхідно було надувати повітряну кулю. Щоразу, коли люди надували кулю, вони отримували бонуси, але якщо куля лопалася – учасники втрачали все накопичене.

Студенти, які приймали парацетамол, йшли на більший ризик порівняно з групою плацебо. Перші набагато частіше лопали кулі у грі, ніж ті, хто не приймав препарат.

"Якщо ви не схильні до ризику, то можете кілька разів накачати кулю і забрати бонуси. Ті, хто приймав парацетамол частіше, йшли до кінця. Вони відчували менше негативних емоцій з приводу того, що куля може будь-якої миті луснути", — каже Вей.

Окрім гри з кулею, учасники також заповнювали анкети, де оцінювали ризик у різних гіпотетичних ситуаціях: стрибки з тарзанки з мосту, великі ставки на спорт, водіння без ременя безпеки.

На підставі середніх результатів команда дійшла висновку, що є значний взаємозв'язок між прийомом парацетамолу та готовністю йти на високий ризик.

Учені не виключають, що така дія препарату може бути обумовлена його впливом на такі психологічні процеси як зниження тривожності.

"Можливо, люди з групи плацебо починали відчувати тривогу в міру того, як розросталася їхня повітряна куля. Коли неспокій ставав занадто сильним, вони закінчували гру. Парацетамол міг зменшити занепокоєння, що штовхнуло людей на більший ризик", — наголошують автори експерименту.

Подальше вивчення біологічних механізмів впливу парацетамолу на поведінку людей має стати предметом майбутніх досліджень.

Парацетамол залишається одним із найчастіше використовуваних препаратів у світі, його рекомендує ВООЗ як знеболювальний при COVID-19.