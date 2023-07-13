Большой Барьерный риф заражен бактериями, вызывающими хламидии: но, может, ему это на пользу

Исследователи обнаружили удивительные патогены в тканях коралла, но до сих пор не понимают, как они влияют на его здоровье.

Ученые давно предупреждают, что Большой Барьерный риф находится в крайне плачевном состоянии из-за глобального потепления и климатических изменений, которые затронули и океан. Однако в новом исследовании ученые обнаружили нечто необычное — два типа бактериальных групп, которые могут дать важную информацию о микробиоме кораллов, а также об их возможном влиянии на здоровье коралловых рифов, пишет SciTechDaily.

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Новое исследование было проведено учеными из Мельбурнского университета совместно с Австралийским институтом морских наук и Венским университетом. В ходе исследования ученые выявили два типа бактериальных групп:

эндозоикомонады;

бактерии похожие на те, что вызывают хламидии (Chlamydiales).

По словам ведущего автора исследования, ученого факультета естесственных наук Мельбурнского университета, доктора Джастина Мэйра, эта находка открывает новый уровень сложности в понимании здоровья коралловых рифов. По словам Мэйра, Chlamydiales является отрядом бактерий, которые содержат патогены, вызывающие хламидийные инфекции у млекопитающих. Однако ранее эти типы бактерий никогда не были обнаружены и описаны у кораллов.

По словам соавторов исследования, доктора Астрид Коллингро и профессора Матиаса Хорна из Венского университета, они с коллегами обнаружили, что эти бактерии "питаются" питательными веществами и энергией своих хозяев, чтобы выжить. Исследования показывают, что эти обнаруженные бактерии имеют много общего с патогенами млекопитающих, однако ученые до сих пор не знаю, вредят ли они кораллам или идут на пользу.

Авторы исследования отмечают, есть вероятность, что эти хищные бактерии получают питательные вещества и энергию от других бактерий, которые также находятся в тканях кораллов. В таком случае у ученых появился уникальный шанс понаблюдать за тем, как разные виды бактерий взаимодействуют между собой внутри тканей.

По словам старшего автора исследования, профессора Мельбурнского университета Мадлен ван Оппен, второй тип обнаруженных бактерий, Endozoicomonas, уже известен ученым и широко распространен в кораллах. Предыдущие исследования уже показали, что этот тип бактерий, как правило, считается полезным — причиной тому его способность производить витамины группы В и противомикробные соединения.

Оппен отмечает, что одним из приоритетных направлений их с коллегами работы является разработка пробиотиков, которые позволили бы кораллам повысить устойчивость к тепловому стрессу и повысили бы их выживаемость в условиях климатических изменений и неумолимого потепления планеты.

Авторы исследования отмечают, что науке до сих пор слишком мало известно о функциях бактерий, которые связанны с кораллами, а потому эта находка может помочь ученым выяснить, являются ли пробиотики решением проблемы или, возможно, ученым стоит обратить внимание на некоторые типы бактерий.

Ранее Фокус писал о том, что удивительный коралловый риф вырос на затонувшем корабле времен Второй мировой.