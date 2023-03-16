Удивительный коралловый риф вырос на затонувшем корабле времен Второй мировой (фото)

Британский вооруженный сухогруз "Тистлегорм" утопила немецкая авиация в 1941 году. Спустя десятки лет затонувший корабль стал местом паломничества драйверов всего мира, а также спасением для дикой природы.

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На дне Красного моря, где во Вторую мировую войну затонул британский вооруженный сухогруз, дикая природа чувствует себя вполне прекрасно. Там процветает разнообразие коралловых рифов. А в нем обитает множество ярких рыб, гигантских угрей и других видов, находящихся под угрозой исчезновения. Оказывается, искусственные рифовые структуры могут помочь кораллам противостоять угрозе климатического кризиса, пишет IFLScience.

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Ученые-любители, часто занимающиеся на этом месте дайвингом, собрали немало данных, которые затем морские биологи из Болонского университета в Италии использовали для изучения богатства биоразнообразия на обломках корабля "Тистлегорм".

Полученные результаты доказывают: на затонувшем корабле разросся крепкий и здоровый коралловый риф, в котором поселилось немало видов, относящихся к более чем 70 группам растений и животных.

Изменение климата и повышение температуры в мире является тяжелым вызовом и большим стрессом для коралловых рифов. Если не решить существующие проблемы, вполне вероятно, что до конца века мы будем жить в мире без кораллов.

Однако наука еще не до конца уверена, помогут ли такие искусственные структуры, как обломки затонувшего корабля, кораллам справиться с нагрузкой от потепления воды.

Автор исследования и доцент Болонского университета Эрик Кароселли делится: "Затонувшие корабли, особенно большие, являются одним из возможных примеров искусственных рифовых структур. Их исследуют, насколько они могут помочь коралловым рифам в борьбе с изменением климата".

Эрик Кароселли поделился фото затонувшего корабля "Тистлегорм" в Красном море Фото: CC BY 2.0

Исследователь объясняет: "Одним из вариантов возможно использование искусственных рифов, чтобы помочь видам коралловых рифов перебраться в более холодные воды, поскольку глобальное потепление влечет за собой повышение температуры моря. Конечно, сделать такое в некоторых районах может быть сложно, поскольку песчаное дно выступает барьером для видов, обитающих на твердом дне (например, кораллов, которые должны поселяться на твердой почве). Поэтому мы считаем, что такие искусственные структуры, в частности обломки затонувших кораблей, могут стать "мостами" через твердое дно и позволить этим экосистемам проходить через эти песчаные барьеры".

Результаты исследования пока точно не подтвердили, возможно ли это. Однако, как видно на этом затонувшем корабле, здесь разместились относительно стабильные коралловые рифы.

Само судно "Тистлегорм" имело 126 м в длину и являлось британским грузовым пароходом. Во время Второй мировой войны его потопила немецкая авиация в Красном море. В результате сам корабль быстро затопило, он пошел ко дну, забрав с собой жизни 42 человек, находившихся на борту.

Хотя его гибель была трагической утратой, похоже, он получил второй шанс и создал невероятные возможности для новых созданий Фото: CC BY 2.0

Хотя его гибель была трагической утратой, похоже, он получил второй шанс и создал невероятные возможности для новых созданий.

Кароселли рассказывает: "Жак Кусто обнаружил затонувший корабль в 1955 году, а с 1990-х годов "Тистлегорм" стал популярным местом для дайвинга. Биоразнообразие, которое мы изучаем в исследовании, является результатом около 70 лет естественной колонизации затонувших кораблей".

Итак, коралловые рифы не только поселились на искусственной структуре, но справились с массовым дайвинг-туризмом людей.

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