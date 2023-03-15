Платье пролежало на дне моря более трех веков и до сих пор скрывает тайны (фото)

Водолазы нашли почти идеально сохранившееся платье в остатках корабля, затонувшего у берегов Нидерландов в 1600-х годах. Исследователи пытаются выяснить, кому принадлежал этот наряд.

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Приблизительно в 1650 году у голландского острова Тесел утонуло торговое судно с товарами, пассажирами и очень дорогим шелковым атласным платьем, которое через столетие станет предметом восхищения. Вскоре его остатки похоронил песок, вот в 2014 году голландские дайверы-любители нашли забытые на века сокровища, среди которых серебристое платье, обложки книг и, как оказалось, женские туалетные принадлежности 17-го века, пишет The New York Times.

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Затонувший корабль известен как "Пальма" из-за породы дерева, найденной в его руинах. Их обнаружили в Ваттовом море, приливно-отливной зоне Северного моря. С тех пор затонувшее судно выставлялось в музее, однако загадку шелкового платья оставили без внимания. Кому принадлежала одежда? Куда направлялся корабль? И кто был на его борту?

Ответы, возможно, спрятаны под тенью воды.

Платья и другие предметы выставлены в музее Kaap Skil на острове Тесел, голландском острове, расположенном в примерно 97 км к северу от Амстердама. Сегодня там проживают менее 14 000 жителей.

Корина Гордийк, художественный директор этого музея и троих других на острове, делится: "Мнение о том, что это платье пролежало на дне моря на протяжении веков, является безумным. Последним человеком, который прикасался к этому, был, вероятно, человек, носивший ее на этом веке".

Местонахождение затонувшего корабля Фото: Prospektor

Считается, что платья изготовили около 1620, а на момент аварии им было примерно 30 лет. Также исследователи сходятся, что шоковое платье имело более широкую талию и, вероятно, принадлежало старшей женщине. Серебряное платье могло быть свадебным, то есть у них обоих были разные владелицы.

Арнольд ван Брюгген, режиссер будущего телевизионного документального фильма об этом корабле, рассказал: "Эти платья были невероятно дорогими. Их бы не увидели за пределами королевских придворных кругов".

Обычно одежда и предметы предоставляют нам больше информации о том периоде, а также дополняют наше понимание женщин того времени. Исследователи, подробнее изучив найденные предметы, сформировали три теории.

Все они указывают на принадлежность владелиц платьев к высшим кругам. Однако все детали еще не изучены.

Одна из версий состоит в том, что одежда принадлежала бежавшей из Англии театральной труппе.

Вторая, основанная на исследовании историка из Оксфордского университета, заключается в том, что одежда, как и другие вещи, принадлежала покойной жене посла, возвращавшейся в Англию из Константинополя.

Третья же состоит в том, что предметы принадлежали состоятельной восточноевропейской семье, бежавшей от Тридцатилетней войны.

Также исследователи считают, что корабль мог быть торговым судном, которое также перевозило людей и их багаж. В те времена морские перевозки служили спасением для людей, спасавшихся от пуританской революции в Англии.

Все они указывают на принадлежность владелиц платьев к высшим кругам

Исследователи надеются, что смогут более подробно изучить найденный корабль и территорию вокруг места, где его обнаружили. Однако все зависит от голландского правительства.

Обычно водолазные экспедиции занимают много времени и стоят дорого, а из-за плохих погодных условий и нехватки финансирования такие вылазки проходят раз или два в год. А чтобы поднять сам корабль, понадобятся годы.

Другой сложностью является обеспечение хранения и изучения предметов, которые водолазы могут обнаружить на дне моря. Сейчас исследователи накрыли затонувшее судно сеткой, чтобы защитить его от эрозии и других повреждений. Это может сохранить его на десятилетие.

Как бы то ни было, этот конкретный корабль является чрезвычайным и может содержать еще много исторических жемчужин. Однако их обнаружить и исследовать не всегда так просто.

Ранее Фокус рассказывал об аварии, которая смогла изменить историю. Одно из самых известных кораблекрушений Соединенного Королевства чуть не унесло жизнь будущего короля Англии.