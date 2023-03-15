Сукня пролежала на дні моря понад три століття й досі приховує таємниці (фото)

Водолази знайшли майже ідеально збережену сукню в залишках корабля, який затонув біля берегів Нідерландів у 1600-х роках. Дослідники намагаються з'ясувати, кому належало це вбрання.

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Приблизно у 1650 році біля голландського острова Тесел потонуло торговельне судно з товарами, пасажирами та дуже дорогою шовковою атласною сукнею, яка через століття стане предметом захоплення. Незабаром його залишки поховав пісок, аж ось у 2014 році голландські дайвери-любителі знайшли забуті на століття скарби, серед яких срібляста сукня, обкладинки книг і, як виявилося, жіночі туалетні приналежності 17-го століття, пише The New York Times.

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Затонулий корабель відомий як "Пальма" через породу дерева, яку знайшли в його руїнах. Їх виявили у Ватовому морі, приливно-відливній зоні Північного моря. Відтоді затонуле судно виставляли в музеї, однак загадку шовкової сукні залишили без уваги. Кому належав одяг? Куди прямував корабель? І хто був на його борту?

Відповіді, можливо, заховані під покровом води.

Сукні та інші предмети виставлені в музеї Kaap Skil на острові Тесел, голландському острові, розташованому за приблизно 97 км на північ від Амстердама. Сьогодні там проживає менш як 14 000 мешканців.

Коріна Гордійк, художня директорка цього музею та трьох інших на острові ділиться: "Думка про те, що ця сукня пролежала на дні моря впродовж століть, є божевільною. Останньою людиною, яка торкалася її до цього, була, ймовірно, людина, яка її носила".

Місцезнаходження затонулого корабля Фото: Prospektor

Вважається, що сукні виготовили близько 1620 року, а на момент аварії їм було приблизно 30 років. Також дослідники сходяться, що шокова сукня мала ширшу талію і, ймовірно, належала старшій жінці. Срібне плаття ж могло бути весільним, тобто в них обох були різні власниці.

Арнольд ван Брюгген, режисер майбутнього телевізійного документального фільму про цей корабель, розповів: "Ці сукні були неймовірно дорогими. Їх би не побачили за межами королівських придворних кіл".

Зазвичай одяг та предмети надають нам більше інформації про той період, а також доповнюють наше розуміння тогочасних жінок. Дослідники, детальніше вивчивши знайдені предмети, сформували три теорії.

Усі вони вказують на приналежність власниць суконь до вищих кіл. Однак всі деталі ще не вивчені.

Одна з версій полягає в тому, що одяг належав театральній трупі, яка втікала з Англії.

Друга, заснована на дослідженні історика з Оксфордського університету, полягає в тому, що одяг, як і інші речі, належав покійній дружині посла, які поверталися до Англії з Константинополя.

Третя ж полягає в тому, що предмети належали заможній східноєвропейській родині, яка тікала від Тридцятирічної війни.

Також дослідники вважають, що корабель міг бути торговим судном, яке також перевозило людей та їхній багаж. У ті часи морські перевезення слугували порятунком для людей, які тікали від пуританської революції в Англії.

Усі вони вказують на приналежність власниць суконь до вищих кіл

Дослідники надіються, що зможуть детальніше вивчити знайдений корабель та територію навколо місця, де його виявили. Однак все залежить від голландського уряду.

Зазвичай водолазні експедиції займають багато часу і коштують дорого, а через погані погодні умови і брак фінансування такі вилазки проходять раз чи два на рік. А щоб підняти сам корабель, знадобляться роки.

Іншою складністю є забезпечення зберігання та вивчання предметів, які водолази можуть виявити на дні моря. Зараз же дослідники накрили затонуле судно сіткою, щоб захистити його від ерозії та інших пошкоджень. Це може зберегти його на десятиліття.

Хай там як, цей конкретний корабель є надзвичайним і може містити ще багато історичних перлин. Однак їх виявити і дослідити не завжди так просто.

Раніше Фокус розповідав про аварію, яка змогла змінити історію. Одна з найвідоміших корабельних аварій Сполученого Королівства ледь не забрала життя майбутнього короля Англії.