Аварія, яка могла змінити історію: знято фільм про корабель, що міг забрати на дно короля Британії

Археологи змогли ближче познайомитися з однією з найвідоміших корабельних аварій Сполученого Королівства, яка ледь не забрала життя майбутнього короля Англії, коли корабель пішов на дно Північного моря 6 травня 1682 року.

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Водолази з Фонду морської археології зробили цифровий фільм під час обстеження місця корабельної аварії у 2022 році. Вони також зробили тисячі фотографій, які використають для створення тривимірних зображень того, що залишилося від HMS "Глостер", який затонув понад три століття тому, повідомляють Ancient Origins.

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"Досі лише кілька людей мали змогу побачити, як виглядає місце аварії "Глостера", — зазначила в пресрелізі Університету Східної Англії професорка історії та англійської мови Клер Джовітт, яка очолювала дослідження корабельної аварії та її залишків. — Ці кадри, разом з артефактами і теперішніми історичними дослідженнями, допоможуть підкреслити важливість морської спадщини Британії для історії нашого острова".

Корабельна аварія, що ледь не змінила хід історії

Коли у 2007 році розбиті корпус і кіль корабля "Глостер" знайшли за 45 км від узбережжя Великого Ярмута в графстві Норфолк, це виявилося найважливішою підводною археологічною знахідкою Великої Британії з часів виявлення "Мері Роуз" у 1971 році. Тепер археологи знають про стан уламків більше, ніж будь-коли раніше, завдяки масштабній підводній кіно- і фотозйомці, яка була проведена минулого року.

Загибель корабля "Глостер" могла безповоротно змінити хід британської історії. Майбутній король Англії Яків II і король Шотландії Яків VII перебував на борту того фатального дня. ВІн прямував до Единбурга, щоб забрати свою дружину і привезти її до Лондона, коли корабель пішов на дно моря.

Майбутньому королю вдалося вчасно втекти з приреченого корабля після того, як "Глостер" врізався в непомічену підводну мілину. Завдяки цьому він зміг зійти на престол через три роки, ставши останнім католицьким монархом, який служив землі Сполученого Королівства.

Але багатьом іншим на борту корабля "Глостера" не так пощастило. Вважається, що в морській катастрофі загинуло від 130 до 250 осіб, що робить її однією з найсмертоносніших корабельних аварій, які траплялися у водах Північного моря.

[ + – ] Коли у 2007 році розбиті корпус і кіль корабля "Глостер" знайшли за 45 км від узбережжя Великого Ярмута в графстві Норфолк, це виявилося найважливішою підводною археологічною знахідкою Великої Британії з часів виявлення "Мері Роуз" у 1971 році Фото: Public Domain

Через складність ідентифікації стародавніх корабельних аварій та роботи із затонулими рештками, лише минулого року підводні археологи нарешті зі 100-відсотковою впевненістю підтвердили, що вони дійсно знайшли давно втрачений HMS "Глостер".

"Глибина, на якій знаходиться місце знахідки, і низька видимість створили складні умови для обстеження, — сказав Гаррі Момбер, директор Фонду морської археології, який керував проектом. — Однак кожна хвилина, проведена під водою на такому історично важливому місці, була безцінною, що дозволило нам зробити майже 7 000 фотографій під час водолазної місії у 2022 році, щоб зафіксувати затонуле судно в найдрібніших деталях і створити 3D-модель".

У новому фільмі чітко видно, що HMS "Глостер" розколотий по кілю, а більша частина його корпусу похована в піску. Фільм містить зображення корабельного якоря, гармати та деяких канатів, а також кадри різних деталей, що демонструють, як спроєктований і побудований корабель.

Враховуючи величезний проміжок часу, затоплені залишки корабля перебувають у напрочуд гарному стані. Рухливі піски Північного моря неодноразово накривали і відкривали уламки корабля, допомагаючи захистити його від ерозії та інших агресивних підводних сил. Багато його артефактів також чудово збереглися завдяки безкисневому середовищу океанських вод.

Пам'ять про останню подорож корабля "Глостер"

Оголошення та представлення нових кадрів приурочено до відкриття першої публічної виставки артефактів, піднятих із затонулого корабля. Ця гостроцікава виставка має назву "Остання подорож "Глостера": Королівська корабельна аварія в Норфолку, 1682 рік" і триватиме з 25 лютого 2023 року до вересня того ж року в музеї та художній галереї Норвічського замку в Норвічі, Східна Англія.

Серед експонатів виставки, піднятих з корабля "Глостер", — одяг, взуття, навігаційне обладнання, скляні пляшки та корабельний дзвін, який був використаний для офіційної ідентифікації затонулого корабля. Тим часом підводні кадри, оприлюднені цього тижня, будуть включені до ширшої відеопрезентації.

[ + – ] Серед експонатів виставки, піднятих з корабля "Глостер", — одяг, взуття, навігаційне обладнання, скляні пляшки та корабельний дзвін, який був використаний для офіційної ідентифікації затонулого корабля Фото: BBC

Багатьох відвідувачів, які приїжджають подивитися на залишки корабельної аварії, приваблює її найвидатніший пасажир, який ледве врятувався з тонучого судна в низці подій, що могли змінити лінію престолонаслідування британського престолу.

Ані Фонд морської археології, ані Університет Східної Англії не планують підіймати рештки затонулого корабля та вилучати їх з моря. Але яскраві кіно- та фотозйомки цього місця все одно нададуть науковцям і громадянам близький і детальний погляд на одну з найбільш історично важливих корабельних аварій у Сполученому Королівстві.

"Тепер громадськість може побачити крізь туман затонулий корабель на морському дні і отримати уявлення про археологічний потенціал, що залишився, — заявив Момбер. "- Важливо, що ми також можемо бачити вплив рухомих пісків, які покривають і відкривають різні ділянки корабля, піддаючи його постійній деградації". Корабель "Глостер" не може стояти вічно, але він має простояти достатньо довго, щоб розкрити ще принаймні кілька своїх захопливих таємниць.

Раніше Фокус розповідав про уламки парусного пароплава "Саванна", які нещодавно виявили дослідники. Цей корабель першим перетнув Атлантичний океан, використовуючи парову тягу.