Авария, которая могла изменить историю: снят фильм о корабле, который мог унести на дно короля Британии

Археологи смогли поближе познакомиться с одним из самых известных кораблекрушений Соединенного Королевства, которое едва не унесло жизнь будущего короля Англии, когда корабль ушел на дно Северного моря 6 мая 1682 года.

Related video

Водолазы из Фонда морской археологии сделали цифровой фильм во время обследования места кораблекрушения в 2022 году. Они также сделали тысячи фотографий, которые используют для создания трехмерных изображений остатков от HMS "Глостер", затонувшего более трех веков назад, сообщают Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

"До сих пор лишь несколько человек имели возможность увидеть, как выглядит место аварии "Глостера", — отметила в пресс-релизе Университета Восточной Англии профессор истории и английского языка Клер Джовитт, которая возглавляла исследование кораблекрушения и его остатков. — Эти кадры, вместе с артефактами и нынешними историческими исследованиями, помогут подчеркнуть важность морского наследия Британии для истории нашего острова".

Кораблекрушение, едва не изменившее ход истории

Когда в 2007 году разбитый корпус и киль корабля "Глостер" обнаружили в 45 км от побережья Большого Ярмута в графстве Норфолк, это оказалось важнейшей подводной археологической находкой Великобритании со времен обнаружения "Мэри Роуз" в 1971 году. Теперь археологи знают о состоянии обломков больше, чем когда-либо ранее, благодаря масштабной подводной кино- и фотосъемке, проведенной в прошлом году.

Гибель корабля "Глостер" могла безвозвратно изменить ход британской истории. Будущий король Англии Яков II и король Шотландии Яков VII находился на борту в тот роковой день. Он направлялся в Эдинбург, чтобы забрать свою жену и привезти ее в Лондон, когда корабль пошел ко дну моря.

Будущему королю удалось вовремя сбежать с обреченного корабля после того, как "Глостер" врезался в незамеченную подводную мель. Благодаря этому он смог взойти на престол спустя три года, став последним католическим монархом, служившим земле Соединенного Королевства.

Но многим другим на борту корабля "Глостера" не так повезло. Считается, что в морской катастрофе погибло от 130 до 250 человек, что делает ее одной из самых смертоносных кораблекрушений, случавшихся в водах Северного моря.

[ + – ] Когда в 2007 году разбитый корпус и киль корабля "Глостер" обнаружили в 45 км от побережья Большого Ярмута в графстве Норфолк, это оказалось важнейшей подводной археологической находкой Великобритании со времен обнаружения "Мэри Роуз" в 1971 году Фото: Public Domain

Из-за сложности идентификации древних кораблекрушений и работы с затонувшими останками, только в прошлом году подводные археологи наконец со 100-процентной уверенностью подтвердили, что они действительно нашли давно утраченный HMS "Глостер".

"Глубина, на которой находится место находки, и низкая видимость создали сложные условия для обследования, — сказал Гарри Момбер, руководивший проектом директор Фонда морской археологии. — Однако каждая минута, проведенная под водой на столь исторически важном месте, была бесценной, что позволило нам сделать почти 7 000 фотографий во время водолазной миссии в 2022 году, чтобы зафиксировать затонувший корабль в мельчайших деталях и создать 3D-модель".

В новом фильме отчетливо видно, что HMS "Глостер" расколот по килю, а большая часть его корпуса похоронена в песке. Фильм содержит изображения корабельного якоря, пушки и некоторых канатов, а также кадры различных демонстрирующих деталей как спроектированный и построенный корабль.

Учитывая огромный промежуток времени, затопленные остатки корабля находятся в удивительно хорошем состоянии. Подвижные пески Северного моря неоднократно накрывали и открывали обломки корабля, помогая оградить его от эрозии и других агрессивных подводных сил. Многие его артефакты также отлично сохранились благодаря бескислородной среде океанских вод.

Память о последнем путешествии корабля "Глостер"

Объявление и представление новых кадров посвящено открытию первой публичной выставки артефактов, поднятых с затонувшего корабля. Эта интригующая выставка называется "Последнее путешествие "Глостера": Королевское кораблекрушение в Норфолке, 1682 год" и продлится с 25 февраля 2023 года по сентябрь того же года в музее и художественной галерее Норвичского замка в Норвиче, Восточная Англия.

Среди экспонатов выставки, поднятых с корабля "Глостер", — одежда, обувь, навигационное оборудование, стеклянные бутылки и корабельный колокол, использованный для официальной идентификации затонувшего корабля. Тем временем подводные кадры, обнародованные на этой неделе, будут включены в более широкую видео презентацию.

[ + – ] Среди экспонатов выставки, поднятых с корабля "Глостер", — одежда, обувь, навигационное оборудование, стеклянные бутылки и корабельный звон, который был использован для официальной идентификации затонувшего корабля Фото: BBC

Многих посетителей, приезжающих посмотреть на остатки кораблекрушения, привлекает ее самый выдающийся пассажир, едва спасшийся из тонущего судна в ряде событий, которые могли изменить линию престолонаследия британского престола.

Ни Фонд морской археологии, ни Университет Восточной Англии не планируют поднимать остатки затонувшего корабля и изымать их из моря. Но яркие кино- и фотосъемки этого места все равно предоставят ученым и гражданам близкий и подробный взгляд на одну из наиболее исторически важных кораблекрушений в Соединенном Королевстве.

"Теперь общественность может увидеть сквозь туман затонувший корабль на морском дне и получить представление об оставшемся археологическом потенциале, — заявил Момбер." — Важно, что мы также можем видеть влияние движущихся песков, покрывающих и открывающих различные участки корабля, подвергая его постоянной деградации". Корабль "Глостер" не может стоять вечно, но он должен простоять достаточно долго, чтобы раскрыть еще по крайней мере несколько своих увлекательных тайн.

Ранее Фокус рассказывал об недавно открывшихся исследователях обломках парусного парохода "Саванна". Этот корабль первым пересек Атлантический океан, используя паровую тягу.