Пересек Атлантический океан первым. Исследователи обнаружили возможные обломки парусного парохода "Саванна"

Часть избитого погодой плавучего мусора, выброшенного на берег Нью-Йорка после тропического урагана Ян прошлой осенью, заинтересовала экспертов, утверждающих, что это, вероятно, часть корабля известного корабля-парусника.

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Пароход "Саванна" сел на мель и развалился на части в 1821 году, как раз через два года после того, как стал первым судном, пересекшим Атлантический океан частично на паровой тяге.

Обломки площадью примерно в 4 метра обнаружили в октябре возле Файр-Айленда, барьерного острова у южного берега Лонг-Айленда. Сейчас они находятся на попечении Общества сохранения маяка Файр-Айленда. Оно будет сотрудничать с представителями Службы национальных парков США, чтобы идентифицировать обломки и выставить их на всеобщее обозрение, пишет Phys.org.

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Бетси Де Мария из Национального музея на побережье Файр-Айленда сказала: "Было очень удивительно найти его. Мы обязательно пригласим экспертов, чтобы они посмотрели на него и помогли нам лучше понять, что здесь есть".

Идентифицировать обломки со 100-процентной уверенностью может быть сложно, но представители Службы национальных парков говорят, что "Саванна" является главным претендентом среди известных кораблекрушений на Файр-Айленде.

Исследователи искали "Саванну" более двух веков, но так и не нашли ничего, что можно было бы точно связать со знаменитым кораблем. Однако недавно обнаруженные обломки "вполне могут быть" частью исторического кораблекрушения, считает Айра Брескин, преподавательница Морского колледжа Университета штата Нью-Йорк в Бронксе.

Среди доказательств деревянные колышки размером 2,5-3,3 сантиметра, удерживающие доски обломков вместе, что соответствует 30,5-метровому судну.

Длина "Саванны" составляла 30 метров. Кроме того, железные шипы на обломках указывают на то, что корабль был построен около 1820 года. "Саванну" же построили в 1818 году.

[ + – ] Исследователи искали "Саванну" более двух веков, но так и не нашли ничего, что можно было бы точно связать со знаменитым кораблем Фото: Steve Pfost/Newsday via AP

Брескин также добавляет, что использование паровой энергии на "Саванне" было настолько передовым для своего времени, что 24 мая 1819 года начало ее трансатлантического путешествия отмечается как Национальный морской день.

"Это важно, потому что они пытались показать жизнеспособность парового двигателя, чтобы пересечь океан", — сказала она.

Парусник "Саванна", оснащенный паровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, путешествовал на протяжении почти месяца преимущественно под парусами через Атлантику, используя паровую энергию в течение 80 часов во время путешествия в Ливерпуль, Англия.

Толпы аплодировали, когда "Саванна" плыла из Ливерпуля в Швецию и Россию, а затем возвращалась в свой родной порт Саванна, штат Джорджия. Однако корабль не имел финансового успеха, отчасти из-за того, что люди боялись путешествовать на гибридном судне. Паровой двигатель "Саванны" демонтировали и продали после того, как владельцы корабля понесли убытки во время Большого пожара в Саванне 1820 года.

"Саванна" перевозила грузы между Саванной и Нью-Йорком, когда села на мель возле Файр-Айленда. Позже корабль развалился на части. Экипаж благополучно добрался до берега, а груз хлопка спасли, но газета Augusta Chronicle & Georgia Gazette сообщила, что "капитан Холдридж получил значительные травмы, находясь в разбитой лодке".

Ранее Фокус писал об еще одном затонувшем корабле, где, как полагают, все еще остается значительный тайник с виски и золота на 20 млн долларов.

А также рассказывал о старинной лодке эпохи викингов, которая все это время лежала под зданием паба.