Перетнув Атлантичний океан першим. Дослідники виявили можливі уламки парусного пароплава "Саванна"

Частина побитого погодою плавучого сміття, яку викинуло на берег Нью-Йорка після тропічного урагану Ян минулої осені, зацікавила експертів, які стверджують, що це, ймовірно, частина корабля відомого корабля-вітрильника.

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Пароплав "Саванна" сів на мілину і розвалився на частини в 1821 році, якраз через два роки після того, як став першим судном, що перетнуло Атлантичний океан частково на паровій тязі.

Уламки площею приблизно 4 метри виявили в жовтні біля Файр-Айленду, бар'єрного острова біля південного берега Лонг-Айленду. Зараз вони перебувають під опікою Товариства збереження маяка Файр-Айленду. Воно співпрацюватиме з представниками Служби національних парків США, щоб ідентифікувати уламки і виставити їх на загальний огляд, пише Phys.org.

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Бетсі Де Марія з Національного музею на узбережжі Файр-Айленду сказала: "Було дуже дивовижно знайти його. Ми обов'язково запросимо експертів, щоб вони подивилися на нього і допомогли нам краще зрозуміти, що саме тут є".

Ідентифікувати уламки зі 100-відсотковою впевненістю може бути складно, але представники Служби національних парків кажуть, що "Саванна" є головним претендентом серед відомих корабельних аварій на Файр-Айленді.

Дослідники шукали "Саванну" понад два століття, але так і не знайшли нічого, що можна було б точно пов'язати зі знаменитим кораблем. Однак нещодавно виявлені уламки "цілком можуть бути" частиною історичної корабельної аварії, вважає Айра Брескін, викладачка Морського коледжу Університету штату Нью-Йорк у Бронксі.

Серед доказів дерев'яні кілочки розміром 2,5-3,3 сантиметра, які утримують дошки уламків разом, що відповідає 30,5-метровому судну.

Довжина "Саванни" становила 30 метрів. Крім того, залізні шипи на уламках вказують на те, що корабель побудували близько 1820 року. "Саванну" ж побудували в 1818 році.

[ + – ] Дослідники шукали "Саванну" понад два століття, але так і не знайшли нічого, що можна було б точно пов'язати зі знаменитим кораблем Фото: Steve Pfost/Newsday via AP

Брескін також додає, що використання парової енергії на "Саванні" було настільки передовим для свого часу, що 24 травня 1819 року, початок її трансатлантичної подорожі, відзначається як Національний морський день.

"Це важливо, тому що вони намагалися показати життєздатність парового двигуна, щоб перетнути океан", — сказала вона.

Вітрильник "Саванна", оснащений паровим двигуном потужністю 90 кінських сил, подорожував переважно під вітрилами через Атлантику, використовуючи парову енергію протягом 80 годин майже місячної подорожі до Ліверпуля, Англія.

Натовпи аплодували, коли "Саванна" пливла з Ліверпуля до Швеції та Росії, а потім поверталася до свого рідного порту Саванна, штат Джорджія. Однак корабель не мав фінансового успіху, частково через те, що люди боялися подорожувати на гібридному судні. Паровий двигун "Саванни" демонтували і продали після того, як власники корабля зазнали збитків під час Великої пожежі в Саванні 1820 року.

"Саванна" перевозила вантажі між Саванною та Нью-Йорком, коли сіла на мілину біля Файр-Айленду. Пізніше корабель розвалився на частини. Екіпаж благополучно дістався до берега, а вантаж бавовни врятували, але газета Augusta Chronicle & Georgia Gazette повідомила, що "капітан Холдрідж отримав значні травми, перебуваючи в розбитому човні".

Раніше Фокус писав про ще один затонулий корабель, де, як вважають, все ще залишається значна схованка з віскі і золота на 20 млн доларів.

А також розповідав про старовинний човен епохи вікінгів, який весь цей час лежав під будівлею пабу.