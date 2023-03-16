Дивовижний кораловий риф виріс на затонулому кораблі часів Другої світової війни (фото)

Британське озброєне судно "Тістлегорм" потопила німецька авіація у 1941 році. Через десятки років затонулий корабель став місцем паломництва драйверів усього світу, а також порятунком для дикої природи.

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На дні Червоного моря, де за часів Другої світової війни затонув військовий корабель, дика природа почувається цілком прекрасно. Там процвітає розмаїття коралових рифів. А в ньому мешкає безліч яскравих риб, гігантських вугрів та видів, що перебувають під загрозою зникнення. Виявляється, штучні рифові структури можуть допомогти коралам протистояти загрозі кліматичної кризи, пише IFLScience.

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Вчені-аматори, які часто займаються на цьому місці дайвінгом, зібрали чимало даних, які потім морські біологи з Болонського університету в Італії використали для вивчення багатства біорізноманіття на уламках корабля "Тістлегорм".

Отримані результати доводять: на затонулому кораблі розрісся міцний і здоровий кораловий риф, в якому оселилося чимало видів, що належать до більш ніж 70 груп рослин і тварин.

Зміна клімату та підвищення температури у світі є важким викликом та великим стресом для коралових рифів. Якщо не розв'язати наявні проблеми, цілком ймовірно, що до кінця століття ми житимемо у світі без коралів.

Однак наука ще не до кінця впевнена, чи такі штучні структури, як уламки затонулого корабля, допоможуть коралам впоратися з навантаженням від потепління води.

Автор дослідження та доцент Болонського університету Ерік Кароселлі ділиться: "Затонулі кораблі, особливо великі, є одним з можливих прикладів штучних рифових структур. Їх досліджують, наскільки вони можуть допомогти кораловим рифам у боротьбі зі зміною клімату".

Ерік Кароселлі поділився фото затонулого корабля "Тістлегорм" у Червоному морі Фото: CC BY 2.0

Дослідник пояснює: "Одним з варіантів є можливе використання штучних рифів, щоб допомогти видам коралових рифів перебратися до прохолодніших вод, оскільки глобальне потепління спричинює підвищення температури моря. Звісно, зробити таке у деяких районах може бути складно, оскільки піщане дно виступає бар'єром для видів, що живуть на твердому дні (наприклад, коралів, які повинні оселятися на твердому ґрунті). Тому ми вважаємо, що такі штучні структури, зокрема уламки затонулих кораблів, можуть стати тими "мостами" через тверде дно і дозволити цим екосистемам проходити через ці піщані бар'єри".

Результати дослідження поки достеменно не підтвердили, чи таке можливо. Однак, як видно на цьому затонулому кораблі, тут розмістилася відносно стабільні коралові рифи.

Саме судно "Тістлегорм" мало 126 м в довжину та було британським вантажним пароплавом. Під час Другої світової війни його підбила німецька бомбардувальна авіація в Червоному морі. Внаслідок цього сам корабель швидко затопило, він пішов на дно, взявши з собою життя 42 осіб, які перебували на борту.

Хоча його загибель була трагічною втратою, схоже, він отримав другий шанс і створив неймовірні можливості для нових створінь Фото: CC BY 2.0

Хоча його загибель була трагічною втратою, схоже, він отримав другий шанс і створив неймовірні можливості для нових створінь.

Кароселлі розповідає: "Жак Кусто виявив затонулий корабель у 1955 році, а з 1990-х років "Тістлегорм" став популярним місцем для дайвінгу. Біорізноманіття, яке ми вивчаємо в дослідженні, є результатом близько 70 років природної колонізації затонулого корабля організмами з прилеглих коралових рифів".

Отже, коралові рифи не лише оселилися на штучній структурі, але справилися з масовим дайвінг-туризмом людей.

Раніше Фокус розповідав про ще одне затонуле судно, уламки якого можуть належати знаменитому парусному пароплаву, що першим перетнув Атлантичний океан.

А також писав про неймовірну сукню, що пролежала на дні моря понад три століття й досі приховує таємниці.