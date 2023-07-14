Нашел библейское царство Давида: археолог выдвинул противоречивые теории об "обычном" пастухе

Известный израильский археолог, профессор Йосеф Гарфинкель, представил теорию о сети древних городов, потенциально связанных с царством Давида. Вопреки распространенному мнению, что царь Давид был скромным пастухом, исследование представило новые доказательства обратного.

По словам Гарфинкеля, пять укрепленных городов вокруг Иерусалима, вероятно, датируются началом 10-го века до нашей эры, примерно на 200 лет раньше, чем считалось первоначально. Это означает, что эти крупные поселения были частью Иудейского царства и построены во времена правления царя Давида, пишет IFLScience.

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Исследование Гарфинкеля отмечает поразительное сходство в планировке этих городов, характеризующееся двумя параллельными стенами, ограждающими внутреннюю территорию. Такая архитектурная согласованность предполагает единую сеть, соединяющую эти поселения. Кроме того, города соединяет ряд хорошо спланированных дорог, — еще одно доказательство их глубокой взаимосвязи в пределах централизованного царства.

Что касается исторического контекста, то Давид остается фигурой, окутанной неопределенностью, а ученые ведут ожесточенные дебаты относительно подлинности его правления. С библейской точки зрения, царь Давид был молодым пастухом, который получил славу после победы над великаном Голиафом.

Впоследствии он взошел на престол колена Иуды и в конце концов правил всеми племенами Израиля. Недавнее исследование Гарфинкеля больше соответствует библейскому изображению царя Давида как могущественного правителя, который возглавлял оживленную древнюю империю, включая город Иерусалим.

В интервью израильской газете Haaretz Newspaper профессор Гарфинкель отметил, что его выводы не имеют целью доказать историческую достоверность Библии — что само по себе является трудной задачей. Скорее, он доказывает существование значительного царства с укрепленными городами, расположенными в пределах одного дня пути от Иерусалима, бросая вызов минималистическим взглядам, которые утверждают, что Давид правил простым поселком.

Однако смелая теория Гарфинкеля не избежала критики. Хотя он утверждает, что его работа не имеет целью подтвердить историческую достоверность Священного Писания, некоторые археологи воспринимают его выводы как чрезмерное упрощение, предполагая, что он пытается подтвердить библейский нарратив.

Эти эксперты выражают обеспокоенность редукционистским характером последних исследований Гарфинкеля, ссылаясь на проблематичные обобщения, охватывающие большие временные рамки.

Профессор Арен Мейр из Университета Бар Илан заметил, что хитросплетения теории Гарфинкеля — это упущения, с которыми он не согласен. Сравнивая ситуацию с рыбаком, который преувеличивает размер своего улова с каждым пересказом, профессор Мейр добавляет, что Гарфинкель, возможно, преувеличивает значение найденных доказательств. Признавая вероятность существования небольшого царства в Иерусалиме, Мейр предостерегает от предположений о масштабах его влияния.

Пока археологическое сообщество пытается разобраться в сложностях предложения Гарфинкеля, важно подходить к этим находкам с осторожностью. Дебаты вокруг царства царя Давида продолжаются, показывая неотделимые проблемы согласования археологических открытий с историческими и библейскими свидетельствами.

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