Дырявые облака: что за "порталы в другое измерение" иногда можно увидеть в небе (фото)

Эти необычные дыры в облаках некоторые люди связывают с появлением НЛО или же принимают их за космический корабль инопланетян.

Облака имеют огромные размеры и массу, а иногда в этих облаках образуются своеобразные дыры, которые похожи на портал в другое измерение. Некоторые люди даже связывают эти дыры в облаках с появлением НЛО или же принимают их за космический корабль инопланетян. Что же это на самом деле? Об этом пишет IFLScience.

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Обычно круглая или имеющая форму эллипса дыра в облаках появляется в высококучевых и перисто-кучевых облаках. Такие дыры, которые называются брешь или иногда "дырообразная полоса падения осадков", появляются в разных регионах планеты.

Эти необычные дыры в облаках некоторые люди связывают с появлением НЛО Фото: Wikipedia

Хотя некоторые люди считают эти отверстия часто округлой формы чем-то очень необычным, ничего сверхъестественного в них нет. Причиной появления дыр является внезапное испарение или замерзание переохлажденной воды в облаках, а становятся видны эти дыры благодаря пролету самолетов через облака.

Хотя некоторые люди считают эти отверстия част округлой формы чем-то очень необычным, ничего сверхъестественного в них нет Фото: Wikipedia

Условия в облаках удерживают переохлажденные капли воды при температуре ниже 0 градусов Цельсия, но там, где они еще не замерзли. Когда самолеты проходят через них, они приносят с собой кристаллы льда, которые заставляют эти капли расширяться и охлаждаться, когда они проходят над крыльями.

Этого изменения температуры достаточно, чтобы заставить эти капли замерзнуть. Когда они превращаются в кристаллы льда, они становятся слишком тяжелыми, чтобы удержаться в облаке, и эти уже тяжелые капли падают с неба. Таким образом появляется огромная дыра в облаках.

Обычно круглая или имеющая форму эллипса дыра в облаках появляется в высококучевых и перисто-кучевых облаках Фото: IFLS

В результате процесса Бержерона соседние капли продолжают замерзать, и дыра может продолжить свое расширение в течение нескольких часов после того, как самолет улетел. Такие дыры могу появиться в результате пролета любого пассажирского самолета, и они появляются в разных местах в планеты в течение всего года. Считается, что лучше всего наблюдать за появлением таких дыр в облаках, конечно же рядом с аэропортами.

Фокус уже писал том, что недавно космический аппарат NASA прислал на Землю новые снимки облаков Юпитера.

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