Самые высокие, холодные и редкие облака на Земле: они появятся в небе этим летом (фото)

Удивительные серебристые облака можно наблюдать в небе в течение июня и июля.

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Серебристые облака являются самыми редкими, самыми высокими и самыми холодными среди всех облаков на Земле. Увидеть их невооруженным глазом можно, если посмотреть на север, после захода или до восхода Солнца, пишет Live Science.

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Уникальные серебристые облака представляют собой атмосферное явление, которое образуется на высоте в примерно 80 — 85 км над поверхностью нашей планеты. Это достаточно редкое явление, но его можно наблюдать в течение июня и июля, если посмотреть на север за час или два после захода Солнца или же за час или два до его восхода. В это время можно заметить в небе голубые, серебристые и золотые полосы. Хотя чаще всего эти облака можно наблюдать в период начиная с 20-х чисел июня по 10–е числа июля.

Удивительные серебристые облака можно наблюдать в небе в течение июня и июля Фото: Live Science

Как показывают исследования, необычное атмосферное явление, получившее название серебристые облака, являются самыми высокими, самыми сухими, самыми холодными и самыми редкими облаками на Земле.

Эти облака образуются в мезосфере, слое нашей атмосферы, который находится над стратосферой и под термосферой. Некоторые ученые иногда называют эти явления космическими облаками, ведь они появляются немного ниже невидимой лини, где начинается космическое пространство, то есть на высоте в примерно 100 км. Эти явления еще называют светящимися облаками, ведь кажется, что они излучают свет.

Согласно исследованиям, серебристые облака появляются, когда водяной пар превращается в кристаллы льда, которые прилипают к частицам падающих в атмосфере метеоритов. Собственно, именно эти частицы отражают солнечный свет, потому и кажется, что облака светятся.

Серебристые облака: вид из космоса Фото: NASA

Лучше всего серебристые облака видны жителям северного полушария Земли, особенно тем, кто живет на территориях начиная с 50 градусов северной широты. Это значит, что жители северной части Украины могут стать свидетелями редкого атмосферного явления.

Хотя за последние годы серебристые облака стали наблюдать и в более низких широтах, потому есть шанс, что жители всей Украины смогут их увидеть. Причиной того, что эти явления стали видны немного южнее ученые называют изменение климата. Оно приводит к увеличению количества водяного пара в атмосфере в результате увеличения содержания метана в атмосфере.

Лучше всего серебристые облака видны жителям северного полушария Земли Фото: Wikipedia

По словам ученых, лучше всего можно увидеть серебристые облака, когда на небе только начинают появляться первые звезды в поздних сумерках. Хотя эти атмосферные явления можно увидеть и невооруженным глазом, ученые рекомендуют все же воспользоваться биноклем, чтобы получить более полное представление о серебристых облаках.

Как уже писал Фокус, недавно жители Финляндии наблюдали в небе необычное явление — яркие кольца, окружающие Солнце. Это явление становится реальностью благодаря пыльце сосны, которая летает в воздухе.

Также Фокус писал о том, что ледяные облака в атмосфере Земли могут помочь предсказать изменения климата.

Самыми красочными облаками обладает самая большая планета в Солнечной системе – Юпитер. Но что скрывается под ними ученые точно до сих пор не знают. Как уже писал Фокус, исследователи рассказали, можно ли постоять на чем-то твердом на Юпитере под его облаками.