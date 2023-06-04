В небе над Финляндией появились радужные кольца вокруг Солнца: что вызвало их появление (фото)

На самом деле очень редкие яркие круги имеют удивительное земное происхождение.

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Несколько дней назад фотограф Микко Пеусса из Финляндии запечатлел необычные яркие радужные круги, которые окружали в небе Солнце. Оказалось, то это явление напрямую связано с пыльцой, пишет Live Science.

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Красочные круги, окружающие Солнце, замеченные финским фотографом, на самом деле имеют не космическое, а земное происхождение. Оказывается, что эти разноцветные кольца, которые можно иногда увидеть вокруг Солнца, называются пыльцевыми коронами. Да, это явление напрямую связано с пыльцой.

На самом очень редкие яркие круги имеют удивительное земное происхождение Фото: Live Science

Такие кольца появляются в небе, когда солнечный свет рассеивается обычной пыльцой, летающей в воздухе. Похожие на звезды блестки, которые можно увидеть, как внутри, так и снаружи радужных колец, являются отдельными зернами пыльцы.

Такое не совсем обычное явление появляется в результате рассевания света или разделения его на отдельные длины волн, когда свет попадает на зерна пыльцы. По словам ученых, некоторые длины волн при этом могут смешиваться, а потому люди могут увидеть только определенные цвета в кругах вокруг Солнца.

Такие кольца появляются в небе, когда солнечный свет рассеивается обычной пыльцой, летающей в воздухе Фото: Live Science

Откуда взялась пыльца? Пыльца, которая стала причиной появления разноцветных кругов в небе над Финляндией улетела от таких известных деревьев, как сосна обыкновенная.

По словам ученых, если взглянуть на зерна пыльцы этого дерева, то можно увидеть, что они напоминают голову Микки Мауса, то есть у них также есть большие "уши". Но на самом деле это пара воздушных карманов, с помощью которых пыльца может летать в воздухе. Когда зерна пыльцы под действием ветра выстраиваются в одном направлении, то это помогает свету рассеиваться таким образом, что видны эти красочные круги. При этом они имеют не совсем правильную круглую форму, а являются более вытянутыми или эллиптическими.

Согласно разным исследованиям, подобные феномены могут появится только в том случае, когда в воздухе находится очень много пыльцы. С другой стороны, наблюдать подобное явление можно тогда, когда Солнце частично скрыто от наблюдателя. Известно, что подобное явление может появится и благодаря рассеиванию солнечного света отраженного слегка скрытой Луной.

Подобные феномены могут появится только в том случае, когда в воздухе находится очень много пыльцы Фото: Live Science

Иногда рядом с яркими кругами можно увидеть небольшие выпуклости, которые находятся дальше, чем сами кольца вокруг Солнца. Но пока ученые не знают, почему возникают такие дополнительные явления.

Ученые считают, что пыльцевые короны из разряда редких событий могут перейти в статус более распространенных из-за того, что количество пыльцы в воздухе и длительность пребывания ее там увеличиваются. Это происходит из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли.

Кстати, как уже писал Фокус, в небе уже можно было наблюдать за появлением Клубничной Луны.

Что касается Солнца, то ученые нашли способ выяснить, как вспышки на нашей звезде ускоряют солнечные частицы до очень высокой скорости, как уже писал Фокус.