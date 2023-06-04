У небі над Фінляндією з'явилися райдужні кільця навколо Сонця: що викликало їхню появу (фото)

Насправді дуже рідкісні яскраві кола мають надзвичайне земне походження.

Related video

Декілька днів тому фотограф Мікко Пеусса з Фінляндії зобразив незвичайні яскраві райдужні кола, які оточували в небі Сонце. Виявилося, що це явище безпосередньо пов'язане з пилком, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Яскраві кола, що оточують Сонце, помічені фінським фотографом, насправді мають не космічне, а земне походження. Виявляється, що ці різнокольорові кільця, які іноді можна побачити навколо Сонця, називаються пилковими коронами. Так, це явище безпосередньо пов'язане з пилком.

На дуже рідкісні яскраві кола мають дивовижне земне походження Фото: Live Science

Такі кільця з'являються в небі, коли сонячне світло розсіюється звичайним пилком, що літає в повітрі. Схожі на зірки блискітки, які можна побачити, як усередині, так і зовні райдужних кілець, є окремими зернами пилку.

Таке не зовсім звичне явище з'являється в результаті розсіювання світла або поділу його на окремі довжини хвиль, коли світло потрапляє на зерна пилку. За словами вчених, деякі довжини хвиль при цьому можуть змішуватись, а тому люди можуть побачити лише певні кольори у колах навколо Сонця.

Такі кільця з'являються в небі, коли сонячне світло розсіюється звичайним пилком, що літає в повітрі Фото: Live Science

Звідки взявся пилок? Пилок, який став причиною появи різнокольорових кіл у небі над Фінляндією, відлетів від таких відомих дерев, як сосна звичайна.

За словами вчених, якщо поглянути на зерна пилку цього дерева, то можна побачити, що вони нагадують голову Міккі Мауса, тобто вони також мають великі "вуха". Але насправді це пара повітряних кишень, за допомогою яких пилок може літати у повітрі. Коли зерна пилку під дією вітру вишиковуються в одному напрямку, то це допомагає світлу розсіюватися таким чином, що видно ці барвисті кола. При цьому вони мають не зовсім правильну круглу форму, а більш витягнуті або еліптичні.

Згідно з різними дослідженнями, подібні феномени можуть з'явитися тільки в тому випадку, коли в повітрі дуже багато пилку. З іншого боку, спостерігати подібне явище можна тоді, коли Сонце частково приховано від спостерігача. Відомо, що подібне явище може з'явитися і завдяки розсіюванню сонячного світла відбитого трохи прихованим Місяцем.

Подібні феномени можуть з'явитися тільки в тому випадку, коли в повітрі є дуже багато пилку Фото: Live Science

Іноді поруч із яскравими колами можна побачити невеликі опуклості, які знаходяться далі, ніж самі кільця навколо Сонця. Але поки що вчені не знають, чому виникають такі додаткові явища.

Вчені вважають, що пилкові корони з розряду рідкісних подій можуть перейти в статус більш поширених через те, що кількість пилку в повітрі та тривалість перебування там збільшуються. Це відбувається через збільшення концентрації вуглекислого газу атмосфері Землі.

До речі, як уже писав Фокус, у небі вже можна було спостерігати за появою полуничного місяця.

Щодо Сонця, то вчені знайшли спосіб з'ясувати, як спалахи на нашій зірці прискорюють сонячні частки до дуже високої швидкості, як уже писав Фокус.