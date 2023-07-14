Когда география становится странной: какая страна "самая прямоугольная" и "самая круглая" в мире

После длительных исследований оказалось, что Египет — самая прямоугольная страна в мире, ведь его граница на 95,5 процента совпадает с прямоугольником.

Поиски самой прямоугольной страны начались, когда австралийский статистик Дэвид Барри наткнулся в Facebook на комментарий своего друга, который провозгласил Турцию "удивительно прямоугольной страной". Осознавая отсутствие в интернете надежного источника, который бы составлял рейтинг "прямоугольных стран", Барри начал собственный амбициозный проект по оценке "прямоугольности" государств, пишет IFLScience.

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После длительных исследований Барри пришел к выводу, что Египет — самая прямоугольная страна в мире, ведь его граница на 95,5 процента совпадает с прямоугольником. После Египта по шкале прямоугольности идут Ватикан, Синт-Мартен, Лесото, Йемен, Гана, Северная Македония, Кот-д'Ивуар, Польша и Науру. Удивительно, но Турция, катализатор этого проекта, заняла в рейтинге лишь 15-е место среди самых прямоугольных стран.

Соединенные Штаты, которые часто ассоциируются с их величием, оказались относительно ниже в списке, заняв 169-е место как самая прямоугольная страна мира со скромным показателем 73,5 процента прямоугольной формы. Такое положение можно объяснить в значительной степени уникальными формами Аляски, Гавайских островов и оффшорных территорий, которые отклоняются от ожидаемой формы.

Барри, хоть и признает несовершенство своей работы, но настаивает на выводах. Алгоритмический подход, который он использовал в исследовании, мог привести к некоторым ошибкам, особенно когда речь шла о странах, состоящих из многочисленных мелких островов.

Анализируя данные, Барри отметил, что Италия — самая большая страна с потенциальными расхождениями, но он признает вероятность разбросанных неточностей по всему исследованию. Когда речь идет о странах, состоящих из нескольких небольших островов, выбор отправной точки для анализа остается на его усмотрение, причем усилия, затраченные на принятие таких решений, очевидно, ограничены.

Вот, что можно назвать прямоугольной страной Фото: pexels.com

Между тем исследование Барри по "прямоугольности стран" привлекло внимание Гонсало Сируэлоса, который вдохновился применить подобные статистические методы для ответа на менее распространенный вопрос: какая страна может похвастаться самым высоким уровнем округлости?

Согласно исследованию Сируэлоса, Сьерра-Леоне претендует на звание самой круглой страны в мире, с превосходным показателем округлости в 93,4%. За Сьерра-Леоне следуют Науру, Зимбабве, Ватикан, Польша, спорная территория рифа Скарборо, Кот-д'Ивуар, Суринам, Свазиленд и Уругвай, которые замыкают первую десятку.

Наконец, хотя практическое значение этих находок может быть ограниченным, они — сокровищница малоизвестных географических знаний, которыми энтузиасты могут с гордостью пользоваться во время игровых шоу или викторин в пабах.

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