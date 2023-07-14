Когда география становится странной: какая страна "самая прямоугольная" и "самая круглая" в мире
После длительных исследований оказалось, что Египет — самая прямоугольная страна в мире, ведь его граница на 95,5 процента совпадает с прямоугольником.
Поиски самой прямоугольной страны начались, когда австралийский статистик Дэвид Барри наткнулся в Facebook на комментарий своего друга, который провозгласил Турцию "удивительно прямоугольной страной". Осознавая отсутствие в интернете надежного источника, который бы составлял рейтинг "прямоугольных стран", Барри начал собственный амбициозный проект по оценке "прямоугольности" государств, пишет IFLScience.
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После длительных исследований Барри пришел к выводу, что Египет — самая прямоугольная страна в мире, ведь его граница на 95,5 процента совпадает с прямоугольником. После Египта по шкале прямоугольности идут Ватикан, Синт-Мартен, Лесото, Йемен, Гана, Северная Македония, Кот-д'Ивуар, Польша и Науру. Удивительно, но Турция, катализатор этого проекта, заняла в рейтинге лишь 15-е место среди самых прямоугольных стран.
Соединенные Штаты, которые часто ассоциируются с их величием, оказались относительно ниже в списке, заняв 169-е место как самая прямоугольная страна мира со скромным показателем 73,5 процента прямоугольной формы. Такое положение можно объяснить в значительной степени уникальными формами Аляски, Гавайских островов и оффшорных территорий, которые отклоняются от ожидаемой формы.
Барри, хоть и признает несовершенство своей работы, но настаивает на выводах. Алгоритмический подход, который он использовал в исследовании, мог привести к некоторым ошибкам, особенно когда речь шла о странах, состоящих из многочисленных мелких островов.
Анализируя данные, Барри отметил, что Италия — самая большая страна с потенциальными расхождениями, но он признает вероятность разбросанных неточностей по всему исследованию. Когда речь идет о странах, состоящих из нескольких небольших островов, выбор отправной точки для анализа остается на его усмотрение, причем усилия, затраченные на принятие таких решений, очевидно, ограничены.
Между тем исследование Барри по "прямоугольности стран" привлекло внимание Гонсало Сируэлоса, который вдохновился применить подобные статистические методы для ответа на менее распространенный вопрос: какая страна может похвастаться самым высоким уровнем округлости?
Согласно исследованию Сируэлоса, Сьерра-Леоне претендует на звание самой круглой страны в мире, с превосходным показателем округлости в 93,4%. За Сьерра-Леоне следуют Науру, Зимбабве, Ватикан, Польша, спорная территория рифа Скарборо, Кот-д'Ивуар, Суринам, Свазиленд и Уругвай, которые замыкают первую десятку.
Наконец, хотя практическое значение этих находок может быть ограниченным, они — сокровищница малоизвестных географических знаний, которыми энтузиасты могут с гордостью пользоваться во время игровых шоу или викторин в пабах.
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