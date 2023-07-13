Не все так просто. Почему форма Пентагона не квадрат, а пятиугольник

В июле 1941 года генерал армии США Брэхон Берк Сомервелл задумал монументальный проект — построить огромное здание для размещения разрастающегося Министерства обороны. Время было подходящим, поскольку до нападения Японии на Перл-Харбор оставались считанные месяцы.

Related video

Сомервелл имел целью консолидировать 24 000 военных и гражданских служащих, разбросанных по 17 зданиям в Вашингтоне. Ему нужен был новый объект, который не только обеспечил бы достаточно места для работников, но и позволил бы расширяться в будущем, пишет Grunge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Выбранное место на берегу реки Потомак в округе Арлингтон, штат Вирджиния, было непростым. Оно прилегало к Арлингтонскому национальному кладбищу и требовало проекта, который бы гармонировал с окружающей местностью.

Однако подполковник Хью Кейси по прозвищу "Пат", начальник проектной секции армии, и его команда разработали решение — здание в форме пятиугольника, которое оптимально использовало участок неправильной формы.

Замысел Сомервелла предусматривал сооружение, способное вместить не менее 40 000 человек, а также паркинг на 10 000 автомобилей. Кроме того, Сомервелл установил строгие критерии: здание не должно превышать четырех этажей, чтобы сохранить беспрепятственный вид на столицу страны через реку. Это ограничение имело целью сохранить сталь, на которую вскоре будет большой спрос в связи с увеличением военного производства.

Место для нового здания, ферму Арлингтон, ранее использовало Министерство сельского хозяйства для экспериментального земледелия. Учитывая, что с пяти сторон это место окружали дороги и другие препятствия, перед командой проектировщиков встала задача мыслить инновационно.

Еще больше усложняло ситуацию то, что Сомервелл попросил уменьшить планы здания с четырех этажей до трех, сохранив при этом ту же площадь. В конце концов, ведущий архитектор Джордж Эдвин Бергстром и его небольшая команда разработали уникальный проект, который и дал зданию его характерное название.

Как и следовало ожидать, оппозиция к предложенным планам по зданию Военного департамента возникла быстро и бурно. Гилмор Д. Кларк, декан архитектурного факультета Корнельского университета и председатель Комиссии изобразительных искусств США, возглавил кампанию против строительства колоссального сооружения в такой близости к Арлингтонскому национальному кладбищу.

В конце августа 1941 года вмешался президент Франклин Д. Рузвельт, который наложил вето на первоначальное местоположение возле Арлингтонского национального кладбища. Более того, он поручил генералу Сомервеллу уменьшить размер здания почти наполовину.

В то время Рузвельт, как и другие, считал, что здание будет служить только во время неизбежной войны. По данным Смитсоновского музея, новый участок состоял из земель базы армии США Форт-Майер (ныне Объединенная база Майер-Гендерсон-Холл) и аэропорта Вашингтон-Гувер. Чтобы освободить место для Пентагона, правительство США выселило 150 семей из Восточного Арлингтона, преимущественно чернокожего района, состоящего из потомков рабов.

Пересмотренное место проекта избавило от необходимости в пятигранной структуре. Однако на тот момент начинать все заново было нецелесообразно, поэтому характерную форму сохранили.

Сомервелл успешно убедил Рузвельта расширить здание, чтобы оно могло вместить 35 000 рабочих. Закладка фундамента состоялась 11 сентября 1941 года, а всего через семь месяцев первые сотрудники Военного департамента заняли свои новые офисы, в то время как строительство остальных секций продолжалось.

Примечательно, что здание завершили всего за 16 месяцев под руководством полковника Лесли Гровза, который позже возглавил Манхэттенский проект, ответственный за разработку первой атомной бомбы, согласно данным Министерства обороны США.

Ранее Фокус писал, зачем археологи заново "прячут" места раскопок.

А также мы рассказывали о теории археолога, который нашел библейский город Содом: его мог уничтожить удар с небес.