Раскопали и закопали. Зачем археологи заново "прячут" места раскопок

Вал Адриана, расположенный на севере Англии, привлекает многочисленных туристов, заинтригованных британской историей. В этом году посетители будут иметь исключительную возможность увидеть римскую баню в Бирдосвальде до того, как ее перезахоронят археологи.

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Бирдосвальд, древнеримская военная база, построенная во времена правления императора Адриана в 120-х годах нашей эры, занимала самую северную территорию Римской империи, простираясь на впечатляющие 117 километров с востока на запад, пишет IFLScience.

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Баня, раскопанная в 2021 году, находится сразу за пределами римского форта в районе, обозначенном как внешнее поселение. Считается, что в этих районах проживало разнообразное население, включая семьи солдат, гражданских, торговцев и поставщиков услуг.

Через два года после открытия бани команда раскопок объявила о своем намерении перезахоронить ее — решение, которое может многих озадачить.

Перезахоронение является обычной археологической процедурой после того, как команда успешно провела раскопки на заранее определенном участке. Этот процесс защищает место находки для будущих археологов, которые могут использовать более совершенные методологии для изучения доказательств или задавать новые вопросы.

Баня частично сохранилась, некоторые секции достигают двухметровой высоты и имеют отопительную камеру, известную как гипокауст. Эта система, вероятно, облегчала механизм нагрева воды.

Во время раскопок такие сегменты, как отложения грунта в интерьере бани, римский пол или содержимое складских ям, неизбежно подвергаются разрушению, поскольку археологи углубляются в них. После извлечения эти элементы нельзя откопать снова.

Следовательно, археологи должны старательно документировать процесс раскопок, публиковать находки и хранить как извлеченные артефакты, так и те, что остаются на своих первоначальных позициях. Их исследователи называют "in situ", используя латинское выражение.

Если только объекту не грозит неизбежное уничтожение из-за застройки или эрозии, команда раскопок оставляет большую часть археологических находок практически нетронутыми. Такой подход позволяет будущим археологам, вооруженным усовершенствованными техниками и методологиями, вернуться на место и получить новую информацию из сохранившихся компонентов.

В Бирдосвальде археологи возвращаются на одно и то же место в течение многих лет, постепенно раскапывая глубже с каждым визитом. Так же они раскапывают только часть бани каждый год.

Наиболее общепризнанной угрозой для археологического наследия является отсутствие ухода и консервации раскопанных остатков, оставленных на месте. Поэтому во многих странах, в частности в Великобритании, где это — стандартная практика, засыпка раскопок является обязательным условием разрешения на их проведение.

Если оставить подземные отложения открытыми, они быстро разрушаются под воздействием таких условий окружающей среды, как перепады температуры, солнечный свет и колебания уровня влажности. Физические повреждения, включая структурные трещины, выветривание, осыпание, эрозию и обрушение на краях траншей и разрезов, сделанных археологами, также неизбежны.

Человеческий фактор, включая мародерство, вандализм и любопытство посетителей, стремящихся исследовать раскопки, создают дополнительные риски.

Перед тем, как засыпать баню, команда анализирует различные материалы, оценивая их устойчивость к высокой влажности, биологическим повреждениям от роющих животных и корней растений. Почва, изъятая во время раскопок, восстанавливается в том порядке, в котором ее забирали, что позволяет растениям снова вырасти здесь следующим летом.

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