Вернули краски в серость. Дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии

Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Сотни тысяч людей, которые страдают дальтонизмом и привыкли видеть мир только в оттенках серого, в будущем смогут заглянуть в более красочную реальность благодаря технологиям генной терапии. Новаторский эксперимент был проведен израильскими учеными на группе добровольцев, страдающих редким заболеванием, известным как ахроматопсия — форма дальтонизма, которой страдает примерно 1 из 30 000 человек, пишет ScienceAlert.

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Добровольцы, участвовавшие в исследовании, родились с мутацией в определенном гене, отсутствие которого влияло на функциональность их колбочковых клеток. Именно эти клетки в глазах позволяют нам воспринимать цвет. Исследователи решили вставить функциональные копии гена в эти клетки, чтобы помочь им вновь эффективно воспринимать цвет.

В качестве средства доставки нового гена в колбочковые клетки сетчатки одного глаза каждого из участников эксперимента использовался новый эксперементальный метод. После лечения все добровольцы отметили улучшение зрения: они смогли различать красный цвет на темном фоне, что ранее было для них невозможным.

Визуализация экспериментальной процедуры Фото: Current Biology

Пациенты не могли с легкостью описать свое восприятие красного цвета, часто используя такие фразы, как "он светится по-другому" или "выглядит на другой плоскости, чем фон". Хотя это может показаться незначительным для тех, кто видит весь спектр цветов, это огромный шаг вперед для тех, кто прожил жизнь в полутонах.

То, как мы воспринимаем цвета, зависит от активности трех типов колбочковых клеток в наших глазах. Эти клетки реагируют на различные участки светового спектра, снабжая наш мозг информацией, необходимой для создания яркого спектра цветов, с которым мы сталкиваемся каждый день. У людей с ахроматопсией этот процесс не происходит из-за чрезмерной активности другого типа клеток — палочковых, которые отвечают за восприятие интенсивности света и обычно наиболее активны в ночное время.

Исследователи предположили, что палочковые клетки могут мешать сигналам, поступающим от обработанных колбочковых клеток, и тем самым препятствовать восприятию всего спектра цветов. Однако способность видеть красный цвет может быть обусловлена тем, что палочковые клетки менее чувствительны к более длинным волнам красного света, в результате чего колбочковые клетки могут беспрепятственно посылать свои сигналы.

Эти многообещающие результаты сохраняются и через год после лечения. Это отражает результаты аналогичного эксперимента, проведенного в 2009 г., когда с помощью генной терапии была вылечена цветовая слепота у взрослых беличьих обезьян. После лечения обезьяны смогли различать красный и зеленый цвета на сером фоне.

Важно отметить, что распознавание цветов отличается от их различения, и эта способность в данных исследованиях еще не была установлена. Тем не менее, способность различать цвета на сером фоне — это огромный шаг в правильном направлении для пациентов, которые никогда раньше не сталкивались с цветом.

Хотя данное исследование и не является полноценным лекарством от дальтонизма, оно представляет собой многообещающий первый шаг на пути к мечте о том, чтобы однажды предоставить полноценное цветовое зрение тем, кто до сих пор знал мир только в оттенках серого. Исследователи подчеркивают, что обнаружение цветового сигнала на фоне серых оттенков является важнейшим начальным этапом на пути к настоящему цветовому зрению.

Ранее Фокус писал о восстановлении зрения с помощью генной терапии. Исследователи создали новый метод, который может помочь частично восстановить зрение людям с наследственными нарушениями зрения.

Также Фокус писал о том, как людям удалось развить такое зрение. Исследователи полагают, что своим уникальным зрением мы обязаны вовсе не поэтапной эволюции, а введению новой ДНК из бактерий.