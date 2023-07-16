Загадочная глубина: почему глубоководные рыбы выглядят как инопланетные существа (фото)

За время эволюции глубоководные рыбы приобрели уникальные черты, для того, чтобы выжить в не очень пригодной для жизни среде.

Многие рыбы, которых обнаружили на очень больших глубинах в океанах планеты напоминают по своему внешнему виду каких-то инопланетных существ, описываемых в книгах или показанных в фильмах. Часто они имеют огромные зубы, выпученные глаза и их тела могут светится в темноте. Ученые рассказали, почему глубоководные рыбы выглядят именно так, а не иначе, пишет Live Science.

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По словам биолога Мэри Маккарти из Океанариума залива Монтерей, штата Калифорния, США, самые глубокие места на Земле – это не самое лучшее мест для существования живых существ. Здесь очень сложно выжить, а потому обитатели океанических глубин за время долгой эволюции приобрели необходимые для выживания черты.

В океанах на больших глубинах практически нет света, здесь очень высокое давление, а еще здесь холодно, ведь средняя температура составляет всего 4 градуса Цельсия. У глубоководных рыб не так много возможностей для обнаружения добычи в этих частях океанов, поэтому эволюция наградила многих их них огромными сильными челюстями. С их помощью можно легко поймать свою жертву.

По словам Маккарти, самым ярким примером такой черты может быть рыба-ехидна (Chauliodus sloani), которая имеет настолько огромные зубы, что она не может закрыть рот, не проткнув себе мозг. У этих рыб, которые могут жить на глубине до 5 км, прозрачные, но очень острые зубы. Это значит, что их добыча не сразу заметит эти зубы, а увидит лишь их только тогда, когда станет уже слишком поздно.

Рыба-ехидна Фото: Live Science

А у другой глубоководной рыбы под названием пеликановидный большерот (Eurypharynx pelecanoides), рот при открытии занимает большую часть ее тела. Таким образом рыба может ловить и проглатывать очень большую рыбу.

Также некоторые глубоководные рыбы обладают способностью создавать свой собственный свет, то есть их тела светятся в темноте. Это явление называется биолюминесценция и таким образом хищники привлекают к себе своих жертв.

"Например, самка морского черта заманивает добычу, с помощью света, который создается на конце стержня, прикрепленного к их голове. Это похоже на наживку на крючке удочки, потому этих рыб еще называют удильщиками. Другие рыбы плывут на этот свет потому как думают, что маленькое морское существо, которое светится в темноте. Но в итоге эти рыбы сами становятся добычей морского черта", — говорит Маккарти.

Морской черт Фото: Live Science

Ученые считают, что светится в темноте могут примерно 75% глубоководных рыб, но не все они используют свет для охоты. Например, гигантская рыба-топорик (Argyropelecus gigas), способна тускнеть и становиться ярче, в зависимости от уровня освещенности окружающей среды, чтобы таким образом маскироваться и самой не стать чьей-то добычей.

Белорылый психролют имеет желеобразное тело, чтобы выжить на глубине в 1500 метров Фото: Live Science

Также по словам ученых, некоторые рыбы, обитающие на больших глубинах, имеют очень мягкое тело. То у них нет крепкого скелета и это необходимо для того, чтобы выжить в условиях очень высокого давления.

Рыба-капля Фото: Live Science

Например, рыба-капля (Psychrolutes marcidus) живет на глубине от 600 до 1200 метров, где давление может быть более чем в 100 раз выше, чем на поверхности. Поэтому, когда эту рыбу вытаскивают на поверхность, то она сдувается и превращается в жуткое существо.

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