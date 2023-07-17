Земле угрожал крупный астероид: его обнаружили уже после того, как он мог упасть на планету

Ученые узнали о существовании крупного астероида только через два дня после того, как он очень близко пролетел мимо нашей планеты.

Жителям Земли очень повезло, что астроид шириной в 60 метров пролетел мимо планеты, а не врезался в нее. Дело в том, что он находился на очень близком расстоянии от нас, но о его существовании узнали всего через 2 дня после того, как астероид уже совершил свое критическое сближение, пишет Forbes.

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Астероид, который получил название 2023 NT1 ученые впервые заметили только в субботу, 15 июля. Но оказалось, что еще в четверг, 13 июля, этот космический камень шириной в 60 метров находился от Земли на расстоянии в 96 тысяч км. Это очень близко по космическим меркам, ведь это примерно в 4 раза ближе, чем находится Луна.

Раньше этот астероид было трудно увидеть, потому что он приближался к Земле со стороны Солнца, как и известный Челябинский метеорит, который 10 лет назад взорвался над российским городом и его также предварительно не увидели до вхождения в атмосферу планеты.

Жителям Земли очень повезло, что астроид шириной в 60 метров пролетел мимо планеты, а не врезался в нее Фото: Live Science

Если Челябинский метеорит был шириной в 20 метров и все же привел к тому, что после взрыва пострадали многие строения и были ранены люди, то если бы взорвался где-то астероид 2023 NT1, то разрушения были бы намного больше.

Это говорит о том, что планетарная защита Земли вовсе не совершенна и требуются дополнительные методы защиты или хотя бы новые методы наблюдения за околоземным астероидами, которые все время летают в окрестностях Земли.

Сейчас известно о том, что NASA планирует отправить в космос аппарат NEO Surveyor, а Европейское космическое агентство аппарат NEOMIR, которые помогут лучше обнаружить потенциально опасные для нашей планеты астероиды. Но эти аппараты будет запущены в космос к концу этого десятилетия – в начале следующего.

Чтобы понять, к чему может привести прямое попадание объекта такого размера, как 2023 NT1, нужно вернуться на 50 тысяч лет назад в прошлое, когда немного меньший астероид упал на планету и сформировал знаменитый метеоритный кратер в штате Аризона, США.

Невозможно узнать, какой ущерб нанес удар астероида тогда, но считается, что сам астероид мгновенно испарился, оставив после себя некоторые редкие минералы, которые могут быть созданы только ударами с экстремальным давлением, такими как молния или ядерный взрыв.

Ученые считают, что рядом с Землей летает примерно 1 млн астероидов шириной от 30 до 100 метров и 98,9% из них еще не обнаружены. Подавляющее большинство этих астероидов, большую часть времени находятся далеко от Земли, но иногда все приближаются к ней. И иногда очень близко, как это было в случае с 2023 NT1. Ученые открывают новые околоземные астероиды практически каждую неделю, но 2023 NT1 является одним из самых крупных в этом году.

Фокус уже писал о том, что NASA отменило миссию по изучению астероидов, которая стоила 50 млн долларов.