50 млн долларов коту под хвост. NASA отменило миссию по изучению астероидов: что известно

Космическое агентство США отправило два аппарата на хранение в надежде найти им новое применение.

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NASA отменило миссию Janus по исследованию двух отдельных двойных астероидов стоимостью в 50 млн долларов. Космическое агентство США собирается хранить два космических аппарата из этой миссии до того, как для них будет найдено новое применение, пишет Gizmodo.

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Несколько месяцев в NASA размышляли о том, отправлять ли в космос для исследования двух двойных астероидов два одинаковых космических аппарата в рамках миссии Janus. Но теперь стало известно, что миссия стоимостью в 50 млн долларов официально отменена. Исследовательские зонды отправили на длительное хранение в надежде на то, что агентство найдет деньги, чтобы использовать их в будущем в рамках другой миссии.

Изначально запуск миссии Janus планировали осуществить еще в августе прошлого года вместе с отправкой к знаменитому, богатому металлами астероиду Психея, одноименного зонда. Но проблемы с программным обеспечением у аппарата "Психея" не позволили осуществить запуск. И это повлияло на все сопутствующие космические миссии, в частности на миссию Janus.

Задержка с запуском зонда "Психея" также привела к тому, что руководство космического агентства США провело проверку работы Лаборатории реактивного движения NASA, которая выявила множество проблем, связанных с кадровым обеспечением.

NASA отменило миссию Janus по исследованию двух отдельных двойных астероидов стоимостью в 50 млн долларов Фото: NASA

Изначально все три аппарата, и "Психея" и зонды миссии Janus должны были отправится почти одновременно в космос. Если с полетом к астероиду Психея уже все ясно, и исследовательский полетит к нему уже в октябре этого года, то новое стартовое окно не позволят осуществить запуск еще одной мисси в это же время. Поэтому зонды Janus никуда пока не полетят и их отправили на хранение.

В то же время в NASA заявили о том, что эти аппараты будут использованы в будущем во время других космических миссий, осталось только найти на них деньги.

Также в результате выявленных проблем в Лаборатории реактивного движения NASA на неопределенное время американцы отложили запуск на Венеру своего аппарата VERITAS. И еще не известно, когда будет осуществлена данная миссия.

Фокус уже подробно писал о миссии "Психея" для изучения, как считают ученые, самого дорогого астероида в Солнечной системе, ширина которого составляет более 220 км.

Также Фокус писал о проблемах с миссией VERITAS для изучения Венеры, которая изначально была запланирована на 2028 год.

Как уже писал Фокус, Китай отправляет своих астронавтов на Луну и стали известны подробности того, когда и каким образом состоится миссия. КНР планирует отправить на спутник Земли сразу две космические ракеты.