Необычное открытие. Телескоп Уэбб обнаружил первые в истории "темные звезды" (фото)

Астрофизики обнаружили впервые три ярких объекта, которые могут быть сверхмассивными "темными звездами", и они являются первыми звездами, которые существовали во Вселенной.

До сих пор так называемые "темные звезды" были лишь теоретическим предположением астрофизиков. То есть они могли существовать на заре истории космоса и были в 10 млрд раз ярче, чем наше Солнце. Считается, что это были те самые первые звезды, которые появились во Вселенной еще до появления звезд, которые мы видим сегодня. Группа американских ученых, которые изучали новые изображения телескопа Уэбб, считают, что им удалось впервые обнаружить три "темные звезды" и свои выводы они представили в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Forbes.

Ученые считают, что три объекта, которые изначально кажутся тремя очень далекими галактиками, на самом деле выглядят как огромные объекты, напоминающие по своим характеристикам теоретические "темные звезды".

По словам авторов исследования, эти объекты были самыми первыми звездами во Вселенной и имеют очень важное значение для науки не только поэтому, но еще и потому, что согласно теории, они существовали за счет темной материи.

Темная материя остается одним из самых загадочных явлений, над природой которого ломают головы астрофизики. Считается, что темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной и взаимодействует только с гравитацией.

Ученые считают, что она состоит из невидимых элементарных частиц абсолютно нового типа. Согласно существующим теориям темная материя не поглощает, не отражает и не излучает ни свет, ни энергию, а значит ее невозможно обнаружить напрямую. Хотя о том, что она существует ученые делают вывод благодаря ее влиянию на космические объекты.

Нужны дополнительные наблюдения за тремя "темными звездами", но если подтвердится, что это те самые первые звезды, которые питает темная материя, то это открытие может раскрыть тайну природы этого загадочного явления.

По словам авторов исследования, то что им удалось найти новый тип звезд – это уже очень важное событие. Теперь осталось лишь доказать, что они действительно существуют за счет темной материи.

Пока что три звезды находятся в статусе кандидатов на звание "темные звезды", но если они действительно то, чем кажутся, то кроме разгадки тайны темной материи они помогут разгадать еще одну масштабную загадку.

Дело в том, что космический телескоп Уэбб смог сделать снимки уже многих очень далеких галактик, которые появились в самом начале истории Вселенной. Но все они имеют слишком большую массу. Ученые не могут понять, как эти галактики всего за несколько сотен миллионов лет смогли стать такими тяжелыми. Ведь это нарушает нынешние представления о космосе.

Авторы исследования считают, что нынешняя стандартная космологическая модель истории развития Вселенной возможно требует корректировки. Если некоторые из этих объектов, которые выглядят как ранние галактики, на самом деле являются "темными звездами", то формирование первых галактик становится более понятным.

