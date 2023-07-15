Большая часть Вселенной – это пустота: как она в конечном итоге поглотит весь космос

Космические пустоты занимают примерно 80% объема известной Вселенной и в будущем они сыграют свою негативную роль в ее существовании.

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Во Вселенной существуют такие участки космоса, где нет ни галактик, ни звезд. То есть там иногда встречаются очень маленькие галактики, но это скорее исключение, чем правило. Эти участки космоса называются космическим пустотами или войдами и их размер достигает сотен миллионов световых лет. И в будущем эти войды вырастут и поглотят всю Вселенную, считает Пол Саттер из Университет штата Нью-Йорк в Стони-Брук, пишет Popular Mechanics.

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Большая космическая пустота

Все звезды в космосе находятся в галактиках, а многие галактики объединены в скопления галактик. Все эти структуры, и отдельные галактики, и их скопления, образует одну большую структуру – так называемую космическую паутину. То есть между отдельными скоплениями находятся своеобразные длинные нити, вдоль которых находятся отдельные миллиарды галактик. Но между нитями космчиеской паутины находятся огромные участки пустого, или почти пустого, космоса – космические пустоты или войды. Здесь нет ничего, но лишь иногда здесь могут находится отдельные карликовые галактики.

То есть, примерно 80% всего объема нашей Вселенной составляют эти пустоты, о которых стало известно только примерно 40 лет назад. Эти войды появились еще на заре существования Вселенной, еще до того, как появились первые звезды и галактики.

осмические пустоты занимают примерно 80% объема известной Вселенной и в будущем они сыграют свою негативную роль в ее существовании Фото: NY times

Как появились пустые участки космоса?

Миллиарды лет назад материя в нашей Вселенной была почти однородной, без каких-либо различий в разных местах. И в то же время небольшие различия все же существовали и чем старше становилась Вселенная, тем различия становились больше, говорит Саттер.

"В некоторых местах произошло большее накопление материи, чем в других и эта масса имела большее гравитационное притяжение. В результате гравитация притянула к себе еще больше материи, оставив отдельные участки космоса пустыми", — говорит ученый.

Через сотни миллионов лет после Большого взрыва начала формироваться космическая паутина, появились первые звезды, первые галактики и первые скопления галактик, между которыми появились вышеупомянутые нити.

"По мере роста космической паутины росли и войды, которые несмотря на то, что они занимают большую часть объема Вселенной, на самом деле они содержат в себе примерно 1/10 всей ее массы", — говорит Саттер.

Как огромная пустота поглотит Вселенную?

Сейчас ученые считают, что Вселенная не просто расширяется, а имеет ускоренное расширение и это ускорение ей придает таинственная темная энергия. Но пока что ученые точно не могут сказать, что она из себя представляет, хотя доказательства ее существования есть.

Вселенная не просто расширяется, а имеет ускоренное расширение и это ускорение ей придает таинственная темная энергия Фото: Live Science

По словам Саттера, скорее всего темная энергия встроена в саму ткань пространства-времени и если говорить о космических пустотах, то в них нет ничего, что могло бы противодействовать влиянию темной энергии. Поэтому пустоты растут и расширяются. При этом они отталкивают дальше окружающие их нити космической паутины.

Саттер считает, что примерно через 10–20 млрд лет вся космическая паутина со всеми галактиками исчезнет как единая структура. Ее нити разорвутся и прекратят свое существование под действием расширяющихся пустот. Скорее всего выживут только отдельные скопления галактик, которые будут представлять собой острова в огромном океане всеобщей пустоты.

Ученый считает, что для понимания природы темной энергии нужно обратить внимание как раз на эти войды. Космические пустоты являются величайшими капсулами времени в космосе, ведь за миллиарды лет они не сильно изменились. Поэтому ответы на многие загадки космологии можно найти как раз в этих пустотах, говорит Саттер.

Как предполагает одно из недавних исследований, ученые неправильно оценивают возраст Вселенной и из-за этого не могут объяснить некоторые загадочные явления. Об этой теории Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предлагает ответ на вопрос о том, откуда в Солнечную систему прилетел известный межзвездный объект Оумуамуа.